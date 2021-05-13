Bayramda evde

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da düzenlenen operasyonda evinde 2 gram, bahçesinde ekili 11 kök hintkeneviri bulunan 66 yaşındaki Ökkaş Güvenir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 20 bin lira nakit teminat ödeyerek bayram öncesi serbest kaldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 8 Mayıs 2021 tarihinde 20.40-21.10 saatleri arasında Lapta’da, zanlı Ökkaş Güvenir’in evinde arama yapıldığını söyledi.



Polis, yapılan aramada evin salon kısmında yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti.Polis memuru, evin ikinci katında bulunan balkon kısmında ise 11 adet saksı içerisinde ekili vaziyette boyları 20 ile 50 santim arasında değişen 11 kök hintkeneviri bitki tespit edilerek emare alındığını açıkladı.Polis, zanlı Ökkaş Güvenir'in suçüstü hali gereği gözaltına alındığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat ödeyerek serbest kalmasına emir verdi. Teminat şartını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar özgür kaldı.