Türk tarafının niyeti anlaşıldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cenevre’de gerçekleşen görüşmelerin Kıbrıs konusunda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, Cenevre’de, neredeyse 60 yıl sonra uluslararası camianın gündemine Türk tarafının politikasının net bir şekilde yansıtıldığı, hiçbir kuşkuya neden olmayacak şekilde gündeme getirildiği bir sürecin başlangıcı olduğunu kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) demeç veren Ertuğruloğlu, Cenevre görüşmelerine, muhalefetin yaratmaya çalıştığı algı ile bakmaya çalışılmasının da doğru olmadığını kaydetti.

Cenevre toplantısına kadar Türk tarafının neyi ortaya getireceğinin hiç bilinmediğini ve aniden herkes için sürpriz bir duruş, bir pozisyon ortaya konduğu ve muhalefet ile paylaşılmadığı söylemlerinin doğru olmadığına dikkat çeken Ertuğruloğlu, tepki göstererek “makama saygı da burada bitti” söylemi içerisine girilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Cenevre’de ortaya konan 6 maddenin, 6 maddelik belge diye yorumlanmaması gerektiğini, bunların Türk tarafının Cenevre’ye giderken ısrarla söylediği gündeme getirdiği konuların maddeleştirilesi olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, bunun bir öneri paketi olmadığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, Cenevre’de egemen eşitliği masaya koyacaklarını, eşit uluslararası statünün ortaya konulacağını, ortak zemin arayışında kırmızı çizgilerin bunlar olduğunu söyleyerek Cenevre’ye gidildiğini ve bunu herkesin bildiğini kaydetti.

Cenevre’de ortaya konan politika sürpriz değil…



Cenevre’de bu söylemlerin dışında bir önerinin masaya gelmediğini vurgulayan Ertuğruloğlu, gayriresmi 5+BM toplantısında ortaya konan politikanın hiçbir şekilde bilinmeyen ve sürpriz bir politika olarak yorumlanmaması gerektiğini ve bunu bu şekilde yansıtmaya çalışanların da haksız bir eleştiri yaptıklarını söyledi.

Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur…

“Savunduğumuz egemenliğimizdir. Devletimizin eşit statüsüdür. Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur diye defalarca vurguladık. Kıbrıs meselesi bir statü sorunudur.” şeklinde konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının devlet, Türk tarafının da toplum muamelesi gördüğü sürece bu statü sorununun körüklendiğini ve bu sorunun körüklendiği sürece de hiçbir müzakere sürecinde bir anlaşmaya varmanın söz konusu olmadığını ifade etti.

Anastasiadis’in ortaya koyduğu duruş ile anlaşma olmaz

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Cenevre’de ortaya koyduğu duruş, pozisyon ve mantalite ile kendilerinin anlaşma sağlamasının söz konusu olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Bunu sadece Anastasiadis’in mantalitesi diye yorumlamamak gerekir. Anastasiades’in ortaya koyduğu mantalite tüm Rum liderliğinin paylaştığı bir mentalitedir. Bu Anastasiadis’in kişiliğinde sergilenen başka bir Rum liderliğinde bunun böyle olmayacağı ile ilgili bir iddia söz konusu değildir. Dolayısıyla kişiye indirgemeyelim, bu Rum tarafının bir bütün olarak Kıbrıs konusuna bağnaz bakışının, hakimiyetçi bakışının, tarihi yanlış algılayan bakışının bir göstergesidir. Dolayısıyla bizim Cenevre’de ortaya koyduğumuz politika için ne birine özür borcumuz var ne Kıbrıs konunun ileriki aşamalarında Cenevre’de ortaya konan pozisyondan geri adım atma diye bir düşüncemiz var. Bu söz konusu bile değildir. Devletimizin varlığı, eşit uluslararası statüsü, Kıbrıs Türk halkının da egemen hakkı asla taviz verilecek konular değildir. Bunları beğenen beğenir beğenmeyen beğenmez.

Kıbrıs asla Helen adası olmayacak

Kendilerinin ne egemenlikten ne de devletlerinden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Ertuğruloğlu, sözlerini “Rum tarafı kabul etmeyecekse etmeyecek. Biz Rum tarafı kabul etmeyecek diye ne egemenlimizden vazgeçeceğiz ne de devletimizden vazgeçeceğiz. Bu bizim özgürlük mücadelemizdir. Haysiyet mücadelemizdir. Onur mücadelemizdir. Rum boyunduruğu altına girmeme kararlılığımızdır. Kıbrıs adasının asla tarihte olmadığı gibi bundan sonra da asla bir Helen adası olmayacağı mesajıdır” şeklinde sürdürdü.

Ortaya koyduğumuz pozisyonumuz nettir

Egemenliği, devleti ve eşit uluslararası statüyü savunduklarını dile getiren Ertuğruloğlu, “Bunlardan geri adım atma söz konusu değildir. İlk defa uluslararası camia çok net şekilde Kıbrıs Türk pozisyonunun ne olduğunu görmekte, duymaktadır. Anavatanımız bütün gücüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin pozisyonunu desteklemektedir. Bizim ne birinden özür dileme düşüncemiz, ne de savunduklarımızdan geri adım atma diye bir düşüncemiz olabilir. Söz konusu olamaz.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ta bir anlaşma KKTC’nin kabulünden geçer

Bundan sonra kimsenin bu duruşu değiştirme gücüne sahip olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kimsenin devletten geri adım atma hakkının olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kimsenin devletten geri adım atma hakkı yoktur. Egemenlikten geri adım atma hakkı yoktur. Her zaman vurgulamışımdır Kıbrıs’ta anlaşma KKTC’nin kabulünden geçer. Eğer bir anlaşama olacaksa bu anlaşama belgesinin altına ‘KKTC adına’ diyerek imza konacak; Kıbrıs Türk toplumu adına değil.” İfadesini kullandı.