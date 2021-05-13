‘Burun kırma’  davası sonuçlandı

Lefkoşa’da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişiyi darp ederek, birinin burnunu kırdıkları gerekçesiyle yargılanan Sinan Dilim ile Mehmet Alkış hakkındaki davada dün karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Sinan Dilim 9 ay, Mehmet Alkış 5 ay hapis cezası aldı.

Heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Nüvit Gazi okudu. Başkan Gazi, kavga olayının

4 Ekim 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Hasane Ilgaz Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Gazi, sanıklar Sinan Dilim ve Mehmet Alkış’ın bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir grubu oluşturan Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp ettiklerini ifade etti.



Başkan Gazi, kavga esnasında sanıkların Emre Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattıklarını aktardı.Gazi, sanıkların işlediği suçların ciddiyetine değinerek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olanlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.Gazi, sanık Sinan Dilim’in kavga ve vahim zarar suçlarından sabıkası olduğunu söyledi. Başkan Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri vahim zarar suçundan Sinan Dilim’e 9 ay, Mehmet Alkış’a 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.