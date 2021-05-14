Bayram kutlaması 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlık yetkilileri bayram nedeniyle Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ve bakanlık yetkilileri, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaların Ramazan Bayramı’nı kutladı.
Oygar, 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne de giderek görev başındaki tüm personelin bayramını kutladı.
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde Sorumlu Hekim Dr. Cansel Öztekiner yapılan ziyaret nedeniyle teşekkür ederek merkezle ilgili bilgiler aktardı.
Oygar'a Bakanlık Üst Düzey Yöneticisi Dr. Erkut Aşıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner eşlik etti
Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021, 10:41