Bayram kutlaması 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlık yetkilileri bayram nedeniyle Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ve bakanlık yetkilileri, Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Oygar, 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne de giderek görev başındaki tüm personelin bayramını kutladı.



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021, 10:41

Merkezden telsizle tüm bölgelerde görev yapan 112 personeline seslenen Oygar, bayramda ailesi ve sevdiklerinden uzakta, toplum sağlığı ve acil durumlar için bu kutsal görevi yapan tüm sağlık personeline teşekkür etti.Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde Sorumlu Hekim Dr. Cansel Öztekiner yapılan ziyaret nedeniyle teşekkür ederek merkezle ilgili bilgiler aktardı.Oygar'a Bakanlık Üst Düzey Yöneticisi Dr. Erkut Aşıcıoğlu, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit, Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Acil Durum ( Pandemi) Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner eşlik etti