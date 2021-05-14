Bayram mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 salgınının aşılanma ve tedbirlere uyan çalışmalarla geride kalması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, hayatın devamı ve ekonominin kalkınması, insanlarımızın huzuru ve sıkıntıların aşılması için birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını ibadete yeni açılan Gazimağusa’daki Sinan Paşa (Buğday) Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar’a Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter ve Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, namaz sonrasına basına yaptığı açıklamada, yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa Camii'nde bayram namazını kılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm KKTC halkının Ramazan Bayramını kutladı.

Herkese sağlık, afiyet, mutluluk ve huzur dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Bayramlar, kırgınlıkların, dargınlıkların geride kaldığı günlerdir. Pandemi döneminden dolayı sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat etmek lazım. İletişim imkânlarıyla büyüklerimizin ve aile bireylerimizin hatırlarını soralım, saygımızı ve hürmetimizi göstermek suretiyle birlik ve beraberliğimizi ve aramızdaki huzuru koruyalım” dedi.

Uzun yıllardır mücadele veren KKTC halkı olarak bayram günlerinde kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ve bu topraklarda sürdürdüğümüz gelenekleri devam ettirmemizin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle mücadeleyi sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.



Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da Taksim Camii'nin de açıldığını ve ‘kardeş camii’ olarak ilan edilmesinin gündemde olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendiğini dile getirdi.

Birlik ve beraberlik sıkıntıların aşılması için önemli

Covid-19 salgınının aşılanma ve tedbirlere uyan çalışmalarla geride kalması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, hayatın devamı ve ekonominin kalkınması, insanlarımızın huzuru ve sıkıntıların aşılması için birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı, "Devletimizin kurum ve kuruluşlarına, bütün değerlerimize sahip çıkmak, inanmak, birbirimizi gerçekten sahiplenmek ve güçlü bir KKTC ile yolumuza devam etmek hepimizin yürekten temenni ettiği dileğidir. Maneviyata, değerlerimize ve geleneklerimize sahip çıkarak mücadelemizi sürdürmekteyiz" dedi.

Memnuniyetle karşıladık

Tarihi öneme sahip olan Sinan Paşa Camii'nin yıllar sonra ibadete açılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm halkın ve Anavatan Türkiye'deki herkesin bayramını kutladı, sağlık ve afiyet diledi.

Tatar ile Erdoğan bayramlaştı

Bu arada Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar ile Erdoğan karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Tatar, Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin, en zor dönemlerde Kıbrıs Türkü'nün yanında yer aldığına işaret ederek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan nazarında Türk Ulusunun Ramazan Bayramı’nı da kutladı.