Motosiklete bindirip boş araziye götürdü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 15 yaşındaki kız arkadaşını motosikletle şehir dışına götürüp tenha bir yerde tecavüz ettiği iddia edilen Halil İbrahim Koçak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının davasında hazır olmasını sağlamak için mahkeme tutuklu yargı kararı verdi. Zanlı dün yargılanıncaya kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kıvanç Özoğul, zanlı Halil İbrahim Koçak’ın, 1 Kasım 2021 tarihinde, Paşaköy’de sakin 15 yaşındaki kız arkadaşını, alıkoyarak motosikleti ile Paşaköy ile Aslanköy arasında bulunan araziye götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının beton zemine yatırdığı kız arkadaşına tecavüz ettiğini ve kızlık zarının yırtılmasına neden olarak bedensel vahim zarara uğrattığını anlattı.

Polis, zanlının, 2 Kasım 2021 ve farkli 2 tarihte, yine kız çocuğunu akşam saatlerinde alarak ikametgâhına götürdüğünü ve cinsel tecavüzde bulunduğunu aktardı. Kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirildiğini ve kızlık zarının yırtıldığının tespit edildiğini anlatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve meselenin ciddiyetine dikkat çekerek, yargılanmaktan kaçması muhtemel olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, davaları görüşülünceye kadar bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.