Zengin olacaktı

Lefkoşa'da bir döviz bürosuna iki tane sahte 100 dolar vererek tedavüle süren 26 yaşındaki Bilal Çınar tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre temin edilirken, üzerinde yapılan aramada 26 adet 100’lük banknottan oluşan sahte 2 bin 600 ABD doları daha tespit edildiği açıklandı.

Mahkemede konuşan zanlı ise paraların sahte olduğunu bilmediğini iddia ederken, duruşmada olgular aktarıldı.

Duruşmada olayın önceki gün Lefkoşa’da Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda yaşandığı belirtildi.

Polis; 24 Şubat 2025 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosuna müşteri olarak giden zanlının tasarrufunda bulundurduğu 2 adet 100’lük banknottan oluşan toplam sahte 200 ABD dolarını, değişim yapmak maksadıyla tedavüle sürdüğünü söyledi.

Polis; zanlının Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini ve tasarrufunda, 26 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 2 bin 600 ABD doları daha sahte para tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının Ercan Havalimanı’ndan turist statüsünde ülkeye giriş̧ yaptığını belirten polis, emare alınan paraların incelenmek üzere PGM Sahtecilik Şubesine teslim edildiğini söyledi.

Polis; zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğinden, 3 gün tutukluluk talep etti.

Sahte olduğunu bilmediğini iddia etti

Mahkemede söz alan zanlı, Türkiye’de temin ettiği dolarların sahte olduğunu bilmediğini iddia etti.

Zanlı, “Bu dolarların sahte olduğunu bilmiyordum. Keşke sahte olduğunu bilseydim, dövizciye gitmezdim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis uyarıda bulundu

Bu arada polis, halkı sahte dolara karşı uyardı ve sahte dolarların seri numaralarını şöyle açıkladı:

"PL67525469B, PL17067193D, PL17067677, PL17067475D, PL17067488D, PL17067401D,PL17067738D, PL17067627D, PL17067627D,PL17067617D, PL17067617D, PL17067771D,PL67524317B, PL67525477B, PL17067186D, PL17067069D, PL17067404D, PL17067166D, PL67525471B, PL17067093D, PL17067195D, PL17067059D, PL17067191D, PL17067450D, PL17067093D, PL17067497D, PL17067402D, PL66049871B."

Polis şu uyarıda da bulundu:

"Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler, vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."

