İkisi de cezaevinde

Suna ERDEN

Uyuşturucu etkisi altında araç kullanarak, trafikte tehlike yaratan, sosyal medyada yayınlanan baygın görüntüleri sayesinde yakalanan 50 yaşındaki Seyfi Keskin ve 29 yaşındaki Cem Aksel hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, tutuklu yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 12 Şubat 2025 tarihinde iki erkek şahsın baygın şeklindeki görüntülerinin sosyal medyaya yansıması üzerine, artan ölümlü kazalar göz önünde bulundurarak, şahısların uyuşturucu etkisi altında olabileceklerine dair şüphe üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis; yapılan soruşturma sonucu araçta bulunanların Seyfi Keskin ve Cem Aksel olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis; Cem Aksel’in 13 Şubat’ta Gönyeli’de tespit edilerek, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan beyaz renk kağıt parçaları, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet makas ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet pipet bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, arandığını bilen Keskin'in ise, 14 Şubat 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis; ifadelerinde suçlarını kabul eden zanlıların kişi başı 500 TL vererek uyuşturucu aldıklarını, olay günü uyuşturucu etkisi altında araç kullandıklarını söylediklerini aktardı.

Polis; Keskin’in aracı bir süre kullandığını, kendisinden geçince Aksel’in kullanmaya başladığını ancak onunda uyuşturucu nedeniyle aracı kullanamadığını ve yolda kaldıklarını açıkladı.

Polis; video çeken şahıs tarafından uyandırılan zanlıların uyuşturucu etkisi altında aracı sürerek, olay yerinden gittiklerini söyledi.

Keskin daha önce de suç işledi

Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 11 gün ek tutukluluk alındığını, bu süre zarfında zanlı Keskin’den alınan kan ve idrar örneği ile ele geçirilen emarelerin analize gönderildiğini kaydetti. Polis; soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Aksel’in öğrenci kaydı olduğunu ancak maddi sorunlardan dolayı okula devam etmediğini söylediğini, zanlı Keskin’in ise çalışma izninin 5 Mayıs 2024 tarihinde sonlandığını, trafik kazası ve mahkeme emrine itaatsizlik suçundan teminata bağlı olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

