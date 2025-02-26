Basit suçları kapsayacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dişilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, BRT’de açıklamalarda bulundu.

Öztürk, KKTC vatandaşları için 'sicil affı' sağlanmasıyla ilgili hazırlık yaptıklarını açıkladı.

Öztürk, sadece KKTC vatandaşları için küçük suçlardan sabıkası olanlara sicil affı amaçladıklarını söyledi.

Öztürk, "Kamu ve özel sektörde işe alımlarda küçük suçlardan bir kez sabıkası olanlar engel yaşıyor. Bu insanları topluma kazandırmamız lazım" dedi.

CTP'den konuyla ilgili öneri talep ettiklerini belirten Öztürk, görüşlerin ardından tasarıyı komitede görüşmeye başlayacaklarını söyledi.

Öztürk, "Bu öneride darp ve basit sirkat suçlarla af getirilmesi söz konusu. Herkesin ikinci bir hayat şansı elde etmesine önem veriyoruz. Ailesini ve kendisini geçindirmek için bir işe ihtiyacı olduğu gerçeğini dikkate alıyoruz" dedi.

