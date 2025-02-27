‘Altın Kart’ verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, 5 milyon dolar veren yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı tanımak istediğini söyledi. "Altın Kart" ile yasal daimi ikamet ve vatandaşlık yolu açılacak. Trump, Rus oligarkların da "Altın Kart" almaya hak kazanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Salı günü Oval Ofis'te bir dizi yürütme emrini imzalarken, bir soru üzerine Altın Kart konusundaki görüşlerini açıkladı.Trump, "Zengin insanlar bu kartı satın alarak ülkemize gelecekler, başarılı olacaklar, çok para harcayacaklar, çok vergi ödeyecekler ve çok sayıda insanı işe alacaklar ve bunun son derece başarılı olacağını düşünüyoruz." dedi. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, "Trump altın kartının" göçmen yatırımcı programının yerini alacağını söyledi. EB-5 vizesi, ABD'de iş yaratan veya sürdüren, projelere yatırım yapan yabancı uyruklulara yasal daimi ikamet ve vatandaşlık yolu sağlıyor. Trump da, "Yeşil kartınız var. Bu bir altın kart. Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size yeşil kart ayrıcalıkları sağlayacak." diye konuştu.

EB-5 vize programı

ABD Kongresi tarafından 1990'da oluşturulan EB-5 vize programı, en az 10 kişiyi istihdam eden bir şirkete yaklaşık 1 milyon dolar harcayan uygun yatırımcılara vatandaşlık hakkı veriyor. ABD Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi'ne göre, programa katılım 2016'dan bu yana azaldı. 2016'dan 2021'e kadar 37.000 adet EB-5 vizesi verildi.

