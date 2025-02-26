Fiyatlara yansıyacak

Kıbrıs’ın her iki kesiminde etkili olan aşırı soğuk hava ve gece saatlerinde oluşan don tarım sektörüne darbe vurdu.

Kuzeyde önceki gece son 50 yılın, güneyde ise dün sabah son 42 yılın en düşük sıcaklık değeri kaydedildi. Toprak dondu, ekili ürünler heba oldu, üretici yok olan emeklerine isyan etti.

Pazarcılar Birliği Başkanı ve üretici Yenal Garabli, soğuk hava ve son 2 gündür sabaha karşı oluşan don nedeniyle büyük zarara uğradıklarını söyledi. Garabli, “Sebze diye bir şey kalmadı. Sebze fiyatları dudak uçuklatacak don sadece üreticiyi değil tüketiciyi de vurdu” dedi. Güneşköy’de geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan Ahmet Bidar da soğuk hava ve don nedeniyle ektiği ürünlerin heba olduğunu dile getirdi.

İki kesimde rekor düşüş

Soğuk hava adanın her iki kesiminde etkisini sürdürürken, KKTC genelinde son 50 yılın en düşük sıcaklık değeri -6,2 derece ile önceki gece Geçitkale İstasyonu’nda ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi, 1975-2025 yıllarını kapsayan son 50 yıllık periyotta KKTC genelinde bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık değeri olan -5,4 derece rekorunun kırıldığını, önceki akşam Geçitkale’de sıcaklığın -6,2 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Geçitkale’nin yanında en düşük sıcaklık rekorunu kıran diğer istasyonlar şöyle sıralandı:

“Geçitkale -6,2, Akdoğan -5,7, Kırıkkale -5,5, Lefkoşa -5,3, Salamis -4,1, Vadili -3,9, Sandallar ve Çayırova -3,8, Beyarmudu ve Çayönü -3,4.

Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa’da bölgesinde dün sabah saatlerinde 1983 yılından bugüne kadar kaydedilen en düşük sıcaklık kaydedildi.

“Philenews” haber sitesine göre, Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi’nin, Güney Lefkoşa’nın “Athalassa” bölgesindeki ölçüm istasyonunda, istasyonun kurulduğu 1983 yılından bugüne kadarki sürede kaydedilen en düşük sıcaklık ölçüldü. Haberde, dün sabah 05.57’de söz konusu istasyonda -3.7 santigrat dereceyle en düşük sıcaklık rekoru kırıldığı, bir önceki rekorun ise, 1 Mart 1985'te -3.3 derece olarak kayda geçtiği vurgulandı.

Güneydeki patates üreticisi perişan

Öte yandan “Alphanews” haber sitesi, önceki gece kaydedilen soğuk havanın patates üreticilerine “son darbeyi vurduğunu” yazdı. Haberde, Mağusa’nın “Kokkinohoria” (Kırmızı Köyler) bölgesinde “-6’lara varan soğuklar yaşandığı” belirterek “hiçbir ekili ürünün kurtulamadığı” vurgulandı. Habere göre Rum “Patates Üreticileri Komitesi Başkanı” Andreas Karios yaptığı açıklamada, ülkenin gerek iç kesimleri gerekse sahil kesimlerinde ekili patateslerin soğuktan tamamen yandığını belirterek henüz filizlenmemiş patateslerin kurtulma ihtimali bulunduğunu, zararın çok büyük olduğunu sözlerine ekledi.

Sebze fiyatları uçacak

Kuzeyde de üretici soğuk hava nedeniyle perişan oldu. Pazarcılar Birliği Başkanı ve üretici Yenal Garabli, soğuk ve don nedeniyle üreticinin perişan olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Garabli şu ifadeleri kullandı:

“Kısıtlı olan bir üretim vardı o da yerle bir oldu. Soğuk hava ve sabaha karşı vuran don üreticiyi yerle bir etti. Sebze diye bir şey kalmadı. Önümüze çıkacak olan sebze fiyatları dudak uçuklatacak, don sadece üreticiyi değil tüketiciyi de vurdu.”

Emekler heba oldu

Güneşköy’de geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan Ahmet Bidar da mağdur oldu.

Hava sıcaklığının -3-4 derecelere kadar düşmesi, ekinlerine zarar verdi.

“Ne yapacağımı bilmiyorum” diyen Ahmet Bidar, “Bütün bir yıl bunun için uğraştım. Tohumları ektim, gübresini verdim, suladım, baktım. Ama bir gecede hepsi mahvoldu ”dedi.