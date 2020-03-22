Halk yardıma koştu

Hüseyin ÇİÇEK

Avrupa hayaliyle insan tacirlerine para kaptırarak küçük bir tekne ile yola çıkan Suriyeli mülteciler, Güney Kıbrıs’a giriş yapamayınca kuzeye yöneldi.

Karpaz’ın Taşlıca ile Boltaşlı köyleri arasında, deniz sahilinde, 175 tane mülteciyi taşıyan tekne, kıyıya 10 metre yakınlıkta alabora oldu; tümü ölüm tehlikesi yaşadı.

Gemide bulunan 69 çocuk, 30 kadın ve 76 erkek Suriyeli mülteci, polis ekipleri tarafından tekneden çıkarılarak İskele’de bulunan Dr Fazıl Küçük kapalı spor salonuna yerleştirildi. Sağlık ekipleri burada tüm mültecileri tek tek sağlık kontrolünden geçirdi.

Kısa sürede yardım yağdı

Spor salonuna yerleştirilmelerinin ardından, kıyafetleri ıslak olan mülteciler için yardım çağrısı yapılınca, KKTC halkı adeta bağış yapmak için seferber oldu. Kısa sürede spor salonuna çok sayıda, erzak, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yağdı. Yetkililerden alınan bilgiye göre halktan, ihtiyacın oldukça üzerinde bir yardım geldi.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, yaşananlarla ilgili sosyal medya paylaşımı yaparak şöyle dedi:

Bugün Dünyanın tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adamıza sığınan mülteciler konusunda tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir. Böyle bir memlekete ve böylesine güzel insanlara sahip olduğumuz için milyonlarca kez gurur ve onur duydum.

O kadar fazla yardım geldi inanın ne benim ne de Hasan Sadıkoğlu

başkanımın telefonları susmadı...

Kime nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum ve korkuyorum, unuttuğum bir insan olursa diye. Düşünün bir çanta portakal alıp gelen bile oldu!

Böylesine zor günler geçirdiğimiz bir dönemde insanlarımız sel oldu ve yardıma koştu.

Yazacak o kadar çok fazla anı ve hikaye var ki inanın kelimeler yetersiz kalır.

Sadıkoğlu: Herkes elini taşın altına koydu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti. Herkesin elinin taşın altına koyduğunu ve herkesin tek yürek olduğunu aktaran Sadıkoğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

“Vatandaşlarımız güçleri yettiği kadar yardımcı oldu. Genel anlamda herhangi bir şeye şu an için ihtiyaç kalmadı. Bundan sonra bize düşen umuda yolculuk eden misafirlerimizi burada kaldıkları sürece en iyi şekilde ağırlamaktır. Kuzey Kıbrıs’ın her noktasından duyarlılık gösteren ve desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.