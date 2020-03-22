Tüm ihtiyaçları karşılanacak

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dün İngiltere’den charter uçakla gelen öğrencilerin, Dikmen’deki yurtta yaşanan sıkıntının ardından Alsancak’taki Riverside Otele yerleştirildiğini söyledi ve “tüm ihtiyaçların karşılanması için uğraşıyoruz, ailelerin içi rahat olsun” dedi.

Özersay, bölgede gösterilen bazı tepkilerin hatırlatılması üzerine “kimse çocuklarımıza vebalı muamelesi yapamaz. Bunu kabul edemem” ifadesini kullandı.

Özersay, öğrencilerin odalara yerleştirilmesinin ardından Riverside Otel önünde ailelerin ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Zaten devlet yönetimiyle ilgili bazı sıkıntılarımız var bizim. Şimdi bir de dünyanın yaşadığı bir problemi yaşıyoruz” diyen Özersay, “Bir yığın kişiyi ağırlama, karantina altına alma, sağlık problemini çözme, güvenlik önlemi alma gibi, çok daha sıradışı bir dönemden geçiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ortada bir yanlış vardı…”

Öğrencilerin ilk önce yerleştirilmesinin planlandığı Dikmen’deki bir yurtta yaşanan sıkıntının neden kaynaklandığının sorulması üzerine Özersay, şu yanıtı verdi:

“Bir şeyi haklı çıkarmak için söylemiyorum. Ama sabah oraya gittiğimde de ailelerle görüştüğümde de söyledim. Bir yanlış var ortada. Ben hükümet adına herkesten orda özür diledim ve sunu söyledim; ben bu yanlışı çözmek için uğraşmam gerekir öncelikle. O vakit bir müdahale yaptık, bir yer bulup çocuklarımızı yerleştirdik. İçiniz rahat olsun bir sıkıntı yoktur.”

Gelen öğrencilerden birinin karantinadan çıkarıldığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise Özersay, “Bu iddiayı duydum ve çok üzüldüm. Çünkü benim bulunduğum ortamda sıcaklığı ve başka problemi olan bir kız çocuğumuzu ambulans alıp devlet hastanesine götürdü, şu anda ordadır. Bir milletvekilinin kızı olması hasebiyle karantinadan çıkarıldığı iddia edildi. Benim gözlerimin önünde sağlıkçılar ambulansa alıp hastaneye götürmek zorunda olduklarını söylediler. Sıcaklığı olan bir çocuğu ne yapacaktım? Ya hastanede tutacaklar ya buraya getirecekler. Testler pozitif çıkarsa gereğini yapacaklar” açıklamasını yaptı.

