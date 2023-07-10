Özlem Sultan coşturdu

Ömer KADİROĞLU

Dağyolu Spor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen tombala geceleri muhteşem bir açılışla sezona merhaba dedi. Geleneksel olarak gerçekleştirilen ve her Çarşamba yapılacak tombala gecelerinin açılış gecesinde güçlü sesi ve muhteşem yorumuyla Mustafa Arap Çavuşoğlu, piyanist Ali Uslu ve Özlem Sultan Sahne aldı. Dağyolu köyü sakinleri ve civar bölgelerden gelen vatandaşlar eğlenceye doydu. Kulüp Başkanı Yusuf Koçarslan’ın konuşmasıyla başlayan eğlenceye yoğun bir katılım oldu.

