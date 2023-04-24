Tatil bitti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da birlikte kaldığı sevgilisinin dosya içerisinde sakladığı 2 bin TL ile 300 sterlin parayı çaldığı öne sürülen Bülent Can tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Poliste sorgulanan zanlı ilk önce “Paraya bana sevgilim verdi” dedi. Zanlı mahkemede ise “Parayı kendisine geri vereyim konu kapansın” diyerek, tutuklu yargılamadan kurtulmak istedi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 17- 22 Nisan tarihleri arasında, Tatlısu’da, beraber yaşadığı sevgilisinin ikametgahı içerisinde, salonda dosya içerisinde genç kadın tarafından muhafaza edilen 2 bin TL ile 300 sterlin parayı sirkat ettiğini açıkladı.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlının üzerinde 490 TL ile 60 Sterlin para bulunduğunu belirten polis, ilk etapta parayı sevgilisinin kendisine verdiğini söylediğini, ancak genç kadının bu iddiayı reddettiğini aktardı. Soruşturmanın zanlının etki edemeyeceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, KKTC’de çalışma izni bulunan zanlının işyeri tarafından izinin iptal edildiğini belirtti. Polis, yasal statüsü sonlanan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “parayı kendisine geri vereyim konu kapansın” şeklinde konuştu. Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

