Gösteriler beğeni topladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, adanın her yerinde olduğu gibi Başkent Lefkoşa’nın köklü eğitim kurumlarından Atatürk İlkokulu’nda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları şiirleri gururla okuyan öğrenciler, dans gösterileri ile beğeni topladı.

Törende konuşan Atatürk İlkokulu Müdür Vekili Şerife Güneş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümünü KKTC’de gururla kutladıklarını söyledi. Törene katılanlar arasında; Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu ve T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam da vardı.

Törende, Türkiye’deki depremde hayatını kaybedeneler unutulmadı ve ‘Şampiyon Melekler Kalbimizdesiniz’ pankartı taşındı.



Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023, 09:52