Konukları coşturdu

Girne’nin gözde mekanı Letafet, bayramda konuklarına muhteşem anlar yaşattı. Sahneye çıkan Rubato bayramın birinci gününde müzik ziyafeti sundu.

Bayrama özel bir repertuvar ile Letafet sahnesine çıkan Rubato, dinleyicilerinden büyük beğeni topladı.

Yaptıkları coverlarla büyük başarı yakalayan grup, kendi seslendirmiş oldukları şarkıların yanısıra birçok usta sanatçının eserlerini de seslendirerek Letafet misafirlerine muhteşem bir bayram gecesi yaşatı.

Hayranlarının büyük ilgi gösterdikleri ve şarkıları ile coştukları gecede grup, dinleyicilerinden gelen istek şarkılara da yer verdi.