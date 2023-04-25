Çocuklar eğlenceye doydu

Girne Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması’ Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda yapıldı.

İki gün boyunca 10.00 – 18.00 saatleri arasında düzenlenen etkinliklere yüzlerce çocuk katıldı.

Öte yandan Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Nikolay Gogol’un yazdığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” adlı oyun ile turneye çıkıyor.

Açıklamaya göre Girne’de üç kez sahne alan oyun, turne kapsamında ilk olarak cumartesi günü Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Topluluğu yönetmenlerinden İsmihan Yorgancı tarafından yönetilen oyunda Ömer Dündar oynuyor.

Tüm oyunlar 20.30’da başlayacak. Bilgi ve rezervasyon için 05338212144 numaraları telefona ulaşılabilir.