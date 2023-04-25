Üst düzey katılım oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında imzalanan protokol kapsamında, Gazimağusa’da yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Yonpaş Metin Derinel Lisesi, dün düzenlenen açılış töreniyle Genel Orta Öğretim Dairesi’ne teslim edildi.

Verilen bilgiye göre törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bazı milletvekilleri, Derinel Ailesi ve davetliler katıldı.

Gazimağusa’da, Namık Kemal Lisesi arkasında bulunan 17 dönüm arazi üzerine yapılan yeni okul binası, 2022 yılında hayatını kaybeden Yonpaş Onursal Başkanı Metin Derinel’in ismini taşıyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Yonpaş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Derinel konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasına halka hizmet, devlete hizmet ve insana hizmet anlayışıyla hareket eden Yonpaş ailesini kutladı.

“4 yılda 20 okul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için efsane bir rakamdır.” diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, eğitime verdikleri katkılardan dolayı Yonpaş’a ve Derinel ailesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, Yonpaş Metin Derinel Lisesi’nin açılışı gerçekleştirildi.