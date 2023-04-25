Hükümete Çağrı: Açlık sınırını asgari ücretin üzerinde

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, açlık sınırının asgari ücretin üzerinde olduğunu ifade ederek, hükümete, temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışlarının kontrol ve denetim altına alınması çağrısı yaptı.

“Fakirleşme ile mücadele elzemdir” başlıklı yazılı açıklama yapan Özkunt, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) açıkladığı son verilere göre, açlık sınırının 13 bin 247 TL olduğunu ve bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 67 oranında yükseldiğini kaydetti.

Özkunt, açlık sınırının asgari ücretin üzerinde olduğunu, aynı dönemler arasındaki döviz kuru ortalama artış oranının ise yüzde 33 olduğunu belirterek, ekonomide yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Maaşlar ve sabit ücretler, bir taraftan dövize endekslenmeli ve stabil bir para birimi ile muhasebe sistemine geçilmeli, TL’den uzaklaşmanın alt yapısı hazırlanmalı, Piyasa ve market denetimleri etkin bir şekilde devlet otoritesi tarafından devreye koyulmalı, Temel gıda ve temel temizlik ürünlerindeki fonlar kaldırılmalı ve market kârları minimize edilmeli.”

Özkunt, Kıbrıs Türk toplumunun deprem, ekonomi gibi sorunlar yüzünden bayramı hüzünlü geçirdiğini, sorunların görmezden gelinmesiyle de bunun daha da ağırlaştığını ifade ederek, “Eleştirilerimizi getirirken, çözümlerini de sunuyoruz. Hükümet edenlerin bunları bir an önce masaya koymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023, 09:33