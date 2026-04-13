Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Abdullah Karademir (Akkavuk Mahallesi)

“Kıbrıs sorununun çözüleceğine inanmıyorum.

En çok güvendiğim kurumlar; Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Diyalog Medya.

En güvendiğim kişilerin başında; Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü geliyor.”

Selim Özdemir (Yenişehir)

“Kıbrıs sorununun çözülebileceğine inanmıyorum. Zor bir sorun.

En çok güvendiğim kurumlar; Polis, Güvenlik Kuvvetleri ve Diyalog Medya.

“En çok güvendiğim 3 isim ise; Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü.”

Gülçin Ersoy (Değirmenlik-Bahçelievler)

“Bunca zaman Rumlar hiçbir şey kabul etmedi. Sürekli silahlanıyor. Bizim için güzel şeyler düşünmüyorlar.

En güvendiğim kurumlar; Diyalog Medya, Polis, Güvenlik Kuvvetleri, Sivil Savunma Başkanlığı.

En güvenilir kişiler ise; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban.”

Mehmet Üçöz (Yılmazköy) (Foto yok)

“Kıbrıs sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Bu kadar zaman çözüm olmadığı için umut kalmadı.

En çok güvendiğim kurumlar; Polis, Diyalog Medya, Askerimiz.

En güvenilir kişiler ise; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü.”

Hüseyin Ünal (Güvercinlik)

“Rumlara güvenmiyorum. En fazla güvendiğim kurumlar; Yargı, Polis, Diyalog Medya, Güvenlik Kuvvetleri.

En güvenilir kişiler ise; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü.”

Hüseyin Kaptan (Sütlüce)

“Kıbrıs sorunun çözüleceğine inanmıyorum. Rumlara güvenmiyoruz. Hepsini yaşadık, gördük. Bunlara güven olmuyor.

En çok güvendiğim kurumlar özelde Diyalog Medya, bunun yanında Güvenlik Kuvvetlerimiz ve Polisimiz.

En çok güvendiğim isimlerin başında ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar geliyor. Onu Cumhurbaşkanı görmek istiyoruz. Polis Genel Müdürümüz Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral İlker Görgülü’ye de güveniyoruz.”

Ümit Karlankuş (Küçük Erenköy) (Foto yok)

“Kıbrıs sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Olsa da devam olmasa da devam edeceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum. Kırmızı çizgimiz Türkiye’nin garantörlüğü ve askerimizin varlığıdır. Biz tüm dünyada barış istiyoruz.

En çok güvendiğiniz kurumlar arasında; Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Diyalog Medya.

En çok güvendiğim üç isim ise; Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dır.

Hüseyin Samancıoğlu (Turunçlu)

“Kıbrıs sorunun çözüleceğine inanmıyorum.

En çok güvendiğim kurumlar; Polis, Sivil Savunma ve Diyalog Gazetesi’dir.

En çok güvendiğiniz 3 isim ise; Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar.”

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026, 09:46