Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Güney Kıbrıs’ın ABD ve Fransa ile anlaşmaları hukuka aykırı” dedi.

Açıklamaya göre; Tatar, NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Rum lider Nikos Hristodulidis’e görüşme çağrısı yaptığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekim ayında New York’ta Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde gerçekleştirilen gayrı resmi yemekte, “yılda karşılıklı yapılan 8 milyon geçişin yüzde 65’inin Metehan Sınır Kapısı’ndan yapıldığını söylediğini” belirterek, Metehan Sınır Kapısı’nın rahatlatılması için taksi ve ticari araçların kullanacağı Haspolat’ta yeni bir sınır kapısı açılmasını önerdiğini söyledi.

Seyahat özgürlüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar ancak Rum tarafının Kuzey’e geçen Rumların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mührü vurdurup, ayrı bir devletin otoritesini kabul ettikleri gerçeğiyle yüz yüze gelmek istemediğini vurguladı.

Rum tarafındaki yönetimin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımadığı için Rumların Kuzey’e geçmesini içlerine sindiremediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "Ancak halk kitlelerinin gerçeğe baktığına" dikkat çekti.

Haspolat’a ek olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güneyindeki Akıncılar’da bir sınır kapısı daha açılmasını önerdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumların bu hamleyi beklemediğini ve "oynadıkları oyunun bozulduğunu" kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin yapılan öneriden memnun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkler, Rumlar ve Adaya gelen turistlerin geçişini kolaylaştırmak için Türk tarafının yapıcı, pozitif, işi çözmek ve kolaylaştırmak için atılan adımı takdir ettiler” dedi.

Yapılan öneriye rağmen Rum lider Hristodilidis’in halen daha olumlu bir yanıt vermediğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının olaya bakış açısının Türk tarafından çok farklı olduğuna dikkat çekti.

“Yaşanan gelişmelerden endişeliyim…”

İngiliz Üslerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’nın da Güney Kıbrıs’a yerleşmesinin Kıbrıs Kuruluş ve Garantörlük Anlaşmalarına aykırı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin Güney Kıbrıs’ı hedef yapabileceğine vurgu yaptı.

Yaşanan gelişmelerden endişeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ta bir çalkantı olduğunu, muhaliflerin, sivil toplum örgütlerinin ve ekonomik sektörlerin Rum lideri eleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ayrıca Türkiye’nin desteği ve siyasette denge unsuru olarak duruşu ile Kuzey’de bir rahatsızlık olmadığını sözlerine ekledi.

Ekonomi ve Yatırım Paneline katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Döveç ve Rumelili Yönetici İşadamı ve Sanayiciler Derneği (Rumelisiad) iş birliğinde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Ekonomi ve Yatırım Paneli"nin açılışına katıldı.

Verilen bilgiye göre; paneli düzenleyenleri tebrik eden Tatar; ülkede para, kaynak ve istikrarın olmasına rağmen girişimciliğin olmaması durumunda bir yere varılamayacağını belirterek, girişimcilerin önemine dikkat çekti.

