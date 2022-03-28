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‘Mutfak Atölyesi’ eğlenceli geçti

Özel gereksinimli bireyler uzmanlarla birlikte yemek yapmayı öğrendi, pizza pişirdi

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‘Mutfak Atölyesi’ eğlenceli geçti

Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle  
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde ‘Mutfak Atölyesi’ etkinliği düzenledi.
İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nden özel gereksinimli bireylerin katıldığı etkinlikte, DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencilerle birlikte pizza yaptı.  Pişirilen pizzalar hep birlikte yenildi.
Etkinliğin sonunda Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği Başkanı Çiğdem Duvarcı tarafından DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğr. Gör. Mine Adalıer’e teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.
Aynı zamanda Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından merkez sorumluları, stajyerler ve fakülte asistanlarına birer teşekkür belgesi sunuldu. 
Atölye katılımcılarına ise katılım belgesi ile üzerlerinde isimleri yazılı olan tahta kaşıklar hediye edildi.


 

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