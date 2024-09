Mutlu olduk

Birleşmiş Milletler 79’uncu Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak amacıyla New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i kabul etti.

New York’taki Türkevi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğindeki kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açıklamaya göre, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir temsilcilik tahsis etmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, temsilciliğin siyasi boyutu yanında manevi değeri olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs milli davasında birlikte hareket edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nda AKEL temsilcisinin, Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğunu ileri sürmesi nedeniyle Özel’in önce salonu terk etmesi ardından cevap vererek tepki göstermesinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın bu yıl 50’nci yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, harekatın emrini veren dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmetle andı, şehitlere rahmet diledi ve gazilere şükranlarını sundu.

Kıbrıs’ta yeni bir milli siyaset belirlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni siyasetle ilgili tezkerenin oy birliğiyle kabul edilmesinin kendisini ve Kıbrıs Türkü’nü çok mutlu ettiğini vurguladı.

“İşgalci diyenler gaf işliyor”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta işgalci olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunu söyleyenler gaf işlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti 50 yıldan beridir Kıbrıs’ta barışın, huzurun ve güvenin teminatıdır. Kıbrıs Türklerine ve Kıbrıs Rumlarına barış gelmiştir. 50 yıldan beridir kimsenin burnu kanamamıştır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yanı başında bulunan Kıbrıs’ın ulusal çıkarlarının Türkiye için çok önemli olduğuna değinerek, Kıbrıs’ın Mavi Vatan ve Gök Vatan’da Türkiye için jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli olduğunun altını çizdi.

Özel: Konu Kıbrıs olduğunda en iddialı partiyiz….

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında Türkevi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Genel Başkan Özel, 1970’lerde İhsan Sabri Çağlayangil’in bir bilgisayar firmasından satın aldığı ve öngörüsüyle kazandırdığı Türkevi’nin 2017 yılında restore edilerek ortak kullanıma açıldığını, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dostlarına güven verdiğini ve dost olmayanların imrenerek baktığı bir yer olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı ve CHP Başkanlığı koltuğunu miras bıraktığını aktaran Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığını, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılında ise ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Dünyanın 77 ülkesinden temsilcilerin yer aldığı Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nda gündem başkayken, AKEL temsilcisinin Türkiye’nin işgali ile ilgili bir ifade kullandığını dile getiren Özel şöyle konuştu:

“Kimse tepki vermeyince salonu terk ettik. Konuşması bitince söz aldık. Türkiye’nin kuvvetli ve haklı tezlerini söyledik. Kıbrıs’a barış götürdüğümüzü, karşımızda direnemeyecek bir kuvvetin olduğunu, işgal niyetinde olsaydık Adanın tümünü alabileceğimizi ifade ettik. O günden bugüne çok uluslu toplum ne bekliyorsa Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerine getirdiğini ancak anlaşmazlıkların sebeplerinin başkaları olduğunu söyledik.”

Yapılan açıklamanın Türkiye ve siyasi muhatapları üzerinde etki yarattığına işaret eden Özel, “Türk ordusuna işgalci denildiğinde ve Kıbrıs Barış Harekatı hukuk dışı olarak ifade edildiğinde, uluslararası hukuk anlamında mahkum edilmeye çalışıldığımızda, tüm gündemleri terk edip, gerçekleri anlatmak için gündemi meşgul etmek lazım” diye konuştu.

Özel, Türkevi gurur kaynağı

