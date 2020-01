Çiğdem AYDIN

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu muhtarların çok büyük bir kısmı 2019 hakkında olumlu konuşmadı. “Bizi sevindiren, mutlu eden hiçbir şey olmadı” diyen muhtarlar, yeni yılda özellikle çökmüş yolların yapımını ve adli suçların önlenmesini istiyor.

Siyasilerin çalışmalarından memnun olmayan muhtarlar, 2020’den fazla bir beklentilerinin olmadığını söylerken ‘mutsuz ve umutsuz’ olduklarını ortaya koyuyor. Muhtarların bir kısmı Kıbrıs sorununun çözümü halinde iyileşmelerin olabileceğini ifade ediyor.

İsmail Kozanoğlu (Akdoğan Muhtarı)

“2019 yılı bana göre güzel geçti, olumsuz bir şey olmadı. 2019 yılına girerken, yaşanan sel felaketinde ölen genç çocuklar, Dikmen ve Lapta’nın sel felaketi vatandaşların mağduriyeti gibi olaylar beni çok üzdü. Beni mutlu eden şey oğlumun bir bebeğinin olacak olması. Ayrıca herkesin sağlıklı olması beni mutlu etti.

Benim 2020’de beklentim yolların güvenliği trafik, sağlık sisteminde iyileştirme yapılması ve eğitim konularında adım atılmasıdır. Kıbrıs konusu artık bitmiştir, iç meselelere dönmek lazım. İçte geçmesi gereken yasalarımız vardır, güncellenmesi gerekir. Ekonomiyi rahatlatsınlar, pahalılık konusunda bir şeyler yapsınlar. Sebze ve meyve fiyatları çok yüksek insanlarımız şikâyet ediyori bu konuda da bir şeyler yapılmasını bekliyorum.”

Mustafa Tan (Beyarmudu Muhtarı ) not: fotoğrafının kullanılmasını istemiyor

“ 2019 yılı ne yazık ki iyi geçmedi. Ekonomik açıdan da her konuda da… Trafik kazaları beni çok üzdü. İnsanlar her gün yollarda ölüyor, sel felaketi yaşadık, can kayıplarımız oldu. Maddi ciddi zararlar yaşandı. Gazetelerde okuyoruz gençler uyuşturucuya bulaşıyor, yazık üzülüyorum. Bir de çocuklara karşı yapılan cinsel tecavüz ve tacizler beni derinden yaraladı.

Sevindiren tek olay sevdiğim insanların yanımda olması, sağlığımızın yerinde olması oldu.

Beklentim trafik kazalarının önlenmesi, yolların süratle yapılması, cezaların artırılması gençleri çocukları koruyucu önlemlerin bir şekilde hayata geçirilmesi en son da Kıbrıs meselesinin çözülmesidir.”

Selahhatin Şafak (Güvercinlik Muhtarı)

“2019 yılı benim için orta düzeyde geçen bir yıl oldu. 2019 yılında öncelikle abimin rahatsızlığı benin en çok üzen şey oldu. Ölümlü trafik kazaları, halamın oğlu kalp krizinden öldü yani anlayacağınız 2019 yılı çok da güzel geçmedi.

2019 yılında tek sevindiğim ve aklımda kalan olay muhtarlığı kazanmam oldu. Yöneticilerimizden beklentim önce yolları yapsınlar, bizim köyün yolları çok kötü, adaletli bir düzen oluştursunlar, ekonomiyi rahatlatsınlar alım gücü vatandaşın çok düşüktür başka bir beklentim yoktur.”

Mustafa Sarp (Mağusa - Sakarya Mahallesi Muhtarı)

“ 2019 yılı iyi geçti diyebilirim. Zaten her şeye iyi demeye alışmış bir toplum olduk. 2019 yılında beni en çok üzen olaylar ölümler oldu. Ailedeki ölümlerinin yanında trafik kazlarında yaşamını yitirenlerde toplum olarak hepimizi üzdü.

2019’da beni sevindiren hiçbir şey olmadı en azından aklımda sevindiğim bir olay yok.

Memleket battı, neye sevinelim ekonomi kötü, yollar kötü, sağlık sistemi çöktü sevinecek bir şey yok ki.

2020 yılında bizi yönetenler bu memleketi daha paralı batmayan birine satsınlar hem kendileri kurtulur hem de biz.”

İmer Çavuşoğlu (Gazi Mağusa – Dumlupınar Muhtarı)

“2019 yılı bana göre iyiliği ile kötülüğü ile güzel geçti. 2019 yılında beni en çok üzen trafik kazaları oldu, sel felaketi yaşadık, çocuk tacizleri, yollar yok, esrar aldı yolunu gitti, sorma gir hanı oldu memleket.

Otorite boşluğundan memleketin hali iyi değil. İnsanlar ellerini kollarını sallayarak ülkeye giriyor. Ne olduğu belli değil.

2020’de inşallah bu krizler biter, imkânlar çoğalır, insanlar rahat eder. Ayrıca elektrik, hayat ucuzlasın, ceza yasaları güncellensin, caydırıcılık ve denetim artsın.”

Sami Başkan (Geçitkale- Çınarlı Muhtarı)

“2019 yılı bence güzel geçmedi. Sağlık konusunda sıkıntılar yaşadık o yüzden pek olumlu bir şey söylemem mümkün değil. 2019’da beni en çok üzen ölümlü trafik kazaları ve sel felaketi oldu. Bir de taciz olayları çok üzücü oldu.

2019 yılı için aklımda kalan beni mutlu eden bir şeyin olduğunu söyleyemiyorum ne yazık ki.

2020’de bizi yönetenlerin öncelikle trafik konusunda bazı tedbirler almalarını, asayiş ekiplerinin daha fazla denetim yapmalarını, ekonominin rahatlamasını, sağlık sisteminin düzeltilmesini istiyorum.”

Hüseyin Kaptan (Sütlüce Muhtarı)

“2019 yılı kötü geçti, sıkıntılar vardır insanlar, geçinemiyorlar. 2019 yılında beni en çok üzen olay sel felaketi, ölümlü kazalar, tecavüzler oldu.

2019’da beni mutlu eden sağlığımız yerinde olması, ailem hayatta, çok şükür ama memleket adına sevineceğimiz pek bir şey olmadı ne yazık ki.

2020 yılında bizi yönetenlerden beklentim, yolların yapılması, ekonominin düzeltilmesi, anayollara çıkışlarda kavşak düzenlemesi yapılması ,hükumetin bizlere karşı daha duyarlı olmasıdır.”

Salih Erel (İnönü Dörtyol Muhtarı)

“2019 yılı berbat geçti. Ekonomik sıkıntılar, dövizin yükselmesinden kaynaklanıyor. 2019 yılında beni en çok üzen olaylar başta ahlaksızca yapılan cinsel tacizler, ölümlü trafik kazaları, sel felaketi çok üzücüydü, ani kalp krizleri, denetimsizlikler. Yediğimiz içtiğimiz şeylerin ne olduğunu bilmiyoruz denetim yok.

2019 yılında beni sevindiren hiç bir şey olmadı.

2020 yılında bizi yönetenler bu saydıklarımızı düzeltsinler. Ülkede denetim yok en büyük sorun budur.”

Adil Onalt (Aslan Köy Muhtarı)

“2019 yılı bana göre, üretimin bittiği sıfırlandığı, üreticinin üretimden koparıldığı bir yıl oldu. 2019 yılında beni en çok üzen olaylar kadına şiddet, çocuk istismarları oldu bir de tabi ölümlü trafik kazaları. 2019 yılında beni sevindiren tek şey Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması oldu.

2020’de bizi yönetenlerden hiçbir beklentim yoktur çünkü inancım yoktur.”

Nureddin Salcı (Alsancak – Çağlayan Muhtarı)

“2019 yılı zorlu geçti. Ekonomik sıkıntılar kendini çok fazla hissettirdi. Beni en çok üzen olaylar çocuk ölümleri, kazlar ve sel felaketi oldu.

2019 yılında sevindiğim mutlu olduğum tek şey kızımın sağ salim doğması oldu. Memleket adına sevineceğimiz bir şey olmadı ne yazık ki.

2020’de bizi yönetenlerin öncelikli konuları, sağlık sisteminin düzeltilmesi, yolların yapımı, kendi aralarında kavgayı bırakmaları, halkın alım gücünün artırılmasını sağlayabilirler.”

Atilla Kaya (Alsancak -Ilgaz Muhtarı)

“2019 yılı bana göre iyi değildi. Malum ekonomik durumlar ülkede kötüye doğru gidiyor. 2019 yılında dağ yolundaki kaza, sel olayı çok üzdü, çocuk tacizleri buna ek olarak beni çok üzen olaylar oldu.

2019 yılında sevindiğim bir şey hatırlamıyorum ne yazık ki.

2020’de bizi yönetenlerin öncelikli konuları ekonominin önünü açmak halkın alım gücünü artırmak olması gerekiyor.”

Tuncay Balkaya ( Arapköy Muhtarı- Çatalköy)

“2019 yılı kazasız belasız geçti ama memleket için çok da iyi geçmedi. 2019 yılında beni en çok üzen olay ölümlü trafik kazaları, sel felaketi, çocuk tacizleri tecavüzleri oldu.

2019 yılında sevindiren bir şey hatırlamıyorum.

2020 yılında bizi yönetenler, ekonomiyi rahatlatsınlar, hayatı ucuzlatsınlar, yolları yapsınlar, bir de bu çocuk tacizcilerine çok ağır cezalar yapsınlar hepimizin yüreği yandı.”

Ali Kinsiz (Dikmen - Akçiçek Muhtarı)

“2019 yılı benim için güzel ama memleket için kötü geçti. 2019 yılında beni en çok üzen olaylar trafik kazaları, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, sel felaketi oldu.

Sevindiğim mutlu olduğum yağmurların çok yağmasıydı. 2020 yılında kırsal kesim arsalarının verilmesini bekliyorum, bölgemde birçok genç evsizdir.”

Cafer Akbaş (Bahçeli Muhtarı – Esentepe)

“2019 yılı bana göre güzel geçti ama memleket adına bölgemiz adına güzel geçti diyemeyeceğim. 2019 yılında yaşanan beni en çok üzen olay ölümlü trafik kazaları, köyün kötü gidişatı, sel felaketi oldu.

2019’da beni sevindiren bir şey olmadı.

2020’de bizi yönetenlerden beklentim yolların yapılması, ekonominin rahatlatılması, çevrenin ışıklandırılmasıdır.”

Yılmaz Uzmaner (Karaağaç Muhtarı – Esentepe)

“ 2019 yılı bana göre iyi değil ekonomik sebeplerden ötürü ne yazık ki kötü geçti. 2019’da beni en çok üzen Kıbrıs sorununun yine çözülememiş olması, ölümlü trafik kazları idi. 2019’da sevindiren bir şey olmadı ya da ben hatırlamıyorum.

2020’de bizi yönetenlerden beklentim yoktur çünkü artık inanıyorum ki, bu Kıbrıs sorunu çözülmezse hiçbir şey düzelmez.”

Halil Gülerman (Yavuz Mahallesi Muhtarı –Lapta )

“2019 yılı bence berbat geçti. Ekonomik yönden çok kötü bir yıl yaşadık.2019’da ölümlü trafik kazaları, sel felaketi , halkın alım gücünün iyice yok olması, çocuk taciz ve tecavüzleri beni derinden üzdü.

2019 yılında ne yazık ki hiçbir şeye sevinemedim.

2020’de KKTC’yi yönetenler öncelikle ekonomiyi düzeltmeleri lazım. Ülkeye giriş çıkışlar kontrol etmeleri gerekiyor.”

Hüseyin Eminoğlu (Kafesli Muhtarı- Lefkoşa)

“2019 yılı bana göre, çok berbat geçti, sosyal ve ekonomik sorunlar ülkede çok fazla var. 2019’da beni en çok üzen olaylar başta uyuşturucunun yaygınlaşması, sağlık sisteminin çökmüş olması, ölümlü trafik kazaları oldu. Ayrıca çocuk tacizleri tecavüzleri nedeniyle mutsuz ve huzursuz bir ülke halini aldık.

2019 yılında beni sevindiren bir şey ne yazık ki olmadı.

KKTC’yi yönetenlerden 2020’de toplumsal huzuru sağlamalarını istiyorum. Sağlık sisteminde düzelmeler bekliyorum, eğitim sisteminin düzeltilmesi, denetimlerin artmasını istiyorum. Kısacası toplumsal huzuru ve barışı sağlamalarını bekliyorum.”

Derviş Dizliklioğlu (Lefkoşa-Taşkınköy Muhtarı)

“2019 yılı bana göre çok kötü geçti. Ekonomik kriz her kesimi vurdu. 2019 yılında ölümlü trafik kazları, esrar kullanımı ve sağlık sistemindeki sorunlar beni çok üzdü.

2019’da beni sevindiren pek bir şey hatırlamıyorum, umudumuz 2020’de.

Bizi yönetenler önce birlik olmalıdır Kıbrıs meselesinde hepimiz birlik olmalıyız. Biri sağa diğeri sola çekmekten vazgeçmelidirler. İçte düzen sağlanmalıdır, sağlık sistemi düzenlenmelidir. Ölümlü kazalar için bazı önlemler alınmalıdır.”

Mustafa Eğmez (Akıncılar –Lefkoşa)

“2019 yılı benim için diğer yıllardan faksız geçti. 2019 yılında beni en çok üzen olaylar cinayetler, suçlar, ölümlü kazalar ve tecavüzler oldu.

2019’da beni mutlu eden bir şey olmadı, yine evlenemedim.

2020’de KKTC’yi yönetenlerin önceliği vatandaşlar olmalıdır.”

Ahmet Onbaşı (Beyköy –Lefkoşa)

“2019 yılı bence ne çok iyi ne de çok kötü geçti. Ekonomik sıkıntılar vardı o zorladı. 2019 yılında ölümlü trafik kazaları, sel felaketi, taciz ve tecavüzler bizleri çok etkiledi gittikçe de artıyor ülkede.

2019 yılında çok sevindiğim bir şey olmadı.

2020’de bizi yönetenler ekonomiyi rahatlatsınlar, yasalarımızın hepsi değişmesi gerekiyor ceza yasaları çok fazla eski, faiz yasaları da dahil.”