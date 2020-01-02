Herkes eve kapandı

Ömer KADİROĞLU

Yılbaşı gecesi çeşitli mekânlarda eğlenen Lefkoşalılar, 2020 yılının ilk gününe geç başladı. Lefkoşa’nın en hareketli caddelerinden Dereboyu ve Metropol bölgelerindeki kalabalıktan yeni yılın ilk gününde eser yoktu. Tatil günlerindeki yoğunuyla bilinen bölgeler akşam geç saatlere kadar ıssız kaldı.

Dereboyu’nun uğrak eğlence mekânları, kafeleri ve Metropol bölgesinin alışveriş yerlerinin çoğu tatil nedeniyle kapalı kaldı.

Adeta hayatın durduğu başkentte akşama doğru bir hareketlilik yaşansa da yollar, caddeler bomboştu ve trafikte neredeyse hiç araç yoktu.

Yılın ilk gününe kazasız belasız girilmesi de ayrı bir huzur verirken, evlerine kapanan başkentliler akşam saatlerine doğru azda olsa sokaklar çıktı.