Faili belli değil

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta öğrenci olarak bulunduğu öğrenilen 27 yaşındaki Oluchukwu Daniel Emegwa dün sabah saatlerinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından sırt kısmına saplanan kesici bir alet tarafından ağır yaralandı. Elde edilen bilgilere göre Yakın Doğu Bulvarı’nda yaya olarak yürüyen 27 yaşındaki Oluchukwu Daniel Emegwa isimli öğrenci saat 00.30 sıralarında bıçaklı saldırıya uğradı.

Aldığı kesici alet darbesi sonucu yaralanan talihsiz öğrenci olay yerine çağrılan 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emegwa, yapılan tedavisinin ardından yoğun bakın servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği ve kanlı saldırının faillerinin her yerde arandığı öğrenildi.