Hoş geldin Süreyya

Ömer KADİROĞLU

Yeni yılın ilk bebeği 05.40’ta Lefkoşa’da dünyaya geldi. Yılın ikinci bebeği de yine Lefkoşa’da saat 06.30’da dünyaya gelirken, Burcu ve Ramazan Sezer çifti, dünyaya gelen erkek çocuklarına Süreyya Bartu ismini koydu.

Yılın ilk bebeği dün saat 05.40 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldi. Ülkede çalışmak için bulunan Türkmenistanlı Oğulnar ve Rüstem Begijanova çiftinin kızları yılın ilk bebeği oldu. Çocuğa henüz isim konulmazken, yılın ikinci bebeği de Lefkoşa Etik Hastanesi’nde saat 06.30 hayata merhaba dedi. Burcu ve Ramazan Sezer çifti, dünyaya gelen erkek çocuklarına Süreyya Bartu ismini koydu. Yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren Oğulnar Begijanova ile Burcu Sezer mutluluklarını Diyalog okurları ile paylaştı. Ramazan Sezer de ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Oğulnar Begijanova

“Aslen Türkmenistanlıyız. Çalışmak için bir yıl önce Kuzey Kıbrıs’a geldik. Bizim bebeğimiz 2020 yılının ilk bebeği oldu. İki hafta önce doğmasını bekliyorduk ancak o da bu özel günü beklemiş belli ki. İkinci kez anne oluyorum ve kızım sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Henüz isminin ne olacağına karar veremedik, eşimle birlikte konuşarak kararlaştıracağız. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İkinci çocuğum olsa da ilk çocuğumdaki heyecanımı yaşıyorum.”

Burcu Sezer

“Çok mutluyum. Çok güzel tarifi imkânsız bir duygu… 27 yaşındayım ve ikinci çocuğumu kucağıma almanın mutluluğunu yaşıyorum. İkinci çocuğum olsa da çok heyecanlıydım ve heyecanla bekledik. 2020 yılının ikinci bebeği olarak dünyaya geldiğini öğrendim. Çocuğumuza Süreyya Bartu ismini koyduk.”

Ramazan Sezer

“İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyorum. Yeni yılın ikinci bizim de ikinci çocuğumuz olarak sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Dilerim ki bu heyecanı ve bu duyguyu bütün babalar yaşar. İkinci çocuğumda da ilk çocuğumun doğumunda olduğu gibi çok heyecanlıydım ve çok şükür sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Evimize ikinci kez mutluluk geldi.”