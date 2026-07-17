Müzik dolu bir gece

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) yaz akşamlarını sanatla buluşturan "LTB Akustik Sahne" konserleri, tarihi Lefkeliler Hanı'nda bir kez daha yoğun ilgi gördü. Yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, tarihi mekânın atmosferiyle birleşince ortaya unutulmaz bir gece çıktı.

Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede sahne alan Aysu Mişon, güncel pop ve rock parçalarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen unutulmaz eserleri de seslendirdi. Geniş repertuvarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatan Mişon, performansı boyunca izleyicilerden sık sık alkış aldı.

Gecenin sürpriz konuğu Eril Cambaz ise kendi şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahneye çıktı. Cambaz'ın solo performansının ardından Aysu Mişon ile birlikte seslendirdiği düetler geceye damga vurdu. İkilinin uyumu ve sahne enerjisi izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konseri Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever de takip etti. Konser sonunda sahneye çıkan Harmancı, Aysu Mişon ve Eril Cambaz'a teşekkür ederek, Lefkoşa'nın kültür ve sanatla büyümeye devam edeceğini söyledi.

Sanatın kent yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Harmancı, Lefkoşa'nın dönüşümünün yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlarla değil, kültürel etkinliklerle de güçlendiğini belirtti. Yerli sanatçıların kentin kültürel kimliğine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Harmancı, belediye olarak sanata ve sanatçılara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Yaz boyunca devam edecek "LTB Akustik Sahne" konserlerinin bir sonraki durağı ise İplik Pazarı olacak. Müzik dolu etkinlik, 21 Temmuz Salı akşamı yine Lefkoşalıları ve sanatseverleri açık havada buluşturacak.