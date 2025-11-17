Müzik ziyafeti sundu

Güzelyurt Belediyesi Cumhuriyet Konserleri kapsamında önceki akşam rock sanatçısı Murat Kekilli Güzelyurt’ta konser verdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; Güzelyurt Kapalı Pazar Meydanı’nda sahne alarak hayranlarına güzel bir gece yaşatan sanatçı, 15 Kasım KKTC’nin 42. kuruluş yıldönümü kutlamalarına ortak oldu.

Konsere Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar konser sırasında sanatçı Murat Kekilli’ye teşekkür ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıldönümünü kutladı.

