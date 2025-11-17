Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da bir iş yerinde yaşanan kavga sonrası geri dönerek ortalığı birbirine kattığı öne sürülen B.K.(E-22) iki polis memurunu darp edip tehdit savurduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay esnasında alkollü olduğu belirtilen zanlının bir polis memurunun parmağını ısırdığı, diğerine kafa ve tekme attığı, “İçeri girer yatar çıkarım, seni bulurum, çocuklarından çıkarırım” şeklinde sözlerle şiddet tehdidinde bulunduğu açıklandı.

Zanlı, “şiddet tehdidi, polisi darp, görevinden men, ciddi darp, sarhoşluk, rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavır” suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 15 Kasım 2025 tarihinde saat 22.30 civarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir iş yerinde yaşandığını beyan etti. Polis, zanlının kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibinin müdahalesi sonrasında bölgeden ayrıldığını, ancak bir süre sonra olay mahalline geri döndüğünü ve alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız ettiğini belirtti.

Polis, zanlıya suçüstü hali gereği tutuklama işlemi yapılmak istendiği sırada görevli polis memuruna hakaret ettiğini, ardından memurun yüzüne kafa atmak suretiyle darp eyleminde bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlının olaya müdahale eden diğer polis memurunun ise sağ el başparmağından ısırılarak ciddi şekilde darp edildiğini aktardı.

Polis memuru; zanlının polis aracına bindirilmesi esnasında da direnç gösterdiğini, kafa attığı görevli memurun bu kez karın bölgesine tekme atmak suretiyle fiziki saldırıda bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının polise “İçeri girer yatar çıkarım, seni bulurum, çocuklarından çıkarırım” şeklinde sözlerle şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Polis, olayın suçüstü hali tutuklandığını, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu ifade ederek, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

