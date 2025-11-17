Yatırımlar sürecek

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesine bağlı Kumyalı köyünde başlatılan yürüyüş yolu ve kaldırım dü-zenleme projesi, köy sakinlerinin kullanımına uygun, güvenli ve estetik bir çevre yaratmayı hedefliyor. Proje kapsamında yollar yeniden düzenleniyor, kaldırımlar modern bir görünüme kavuşuyor ve yaya-lar için güvenli alanlar oluşturuluyor.

Aynı zamanda Kumyalı Limanı çevresinde başlatılan iyileştirme çalışmaları da devam ediyor.

Liman çevresindeki alanların düzenlenmesi, bölgeyi hem estetik açıdan güzelleştiriyor hem de halkın sosyal yaşam alanlarını daha konforlu hale getiriyor

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, projelerin önemine dikkat çekerek, “Bölge halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek, köylerimizi modern bir görünüme kavuşturmak için yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Her köyümüz, her sokağımız bizim için kıymetli.” ifadelerini kul-landı. Başkan Tuğlu, çalışmaların sadece altyapı ve estetik anlamında değil, aynı zamanda halkın gü-venliği ve günlük yaşam konforu açısından da değer taşıdığını vurguladı.

Belediye, Kumyalı’daki yatırımlarla köyü hem daha düzenli hem de daha güvenli ve estetik bir yaşam alanına dönüştürmeyi sürdürüyor. Her adımda halkın ihtiyaçlarını ön planda tutan belediye, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor.

