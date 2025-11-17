Kıbrıslı Türklere hakaret ve saldırı

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin 42. kuruluş yıldönümünü barışçıl bir anlayışla kutladıklarını belirtti. Ancak Rum gençlerinin ellerinde Yunan bayraklarıyla sınır kapılarında ve Kıbrıs Türk halkına karşı saldırgan tutum sergilemesini görmezden gelmenin mümkün olmadığını vurguladı. Üstel, bu tür eylemlerin Kıbrıs Türk halkına hakaret niteliği taşıdığını ifade ederek, bayrağın bir devletin ve halkının onur sembolü olduğunu hatırlattı.

Başbakan Üstel, Kıbrıs’ta yaşayabilir her türlü çözümün temelinin iki devlet olduğunu vurgula-dı. “Anlaşarak bir çözüme ulaşamasak da, Kıbrıs adasında iyi ilişkilere sahip iki komşu devlet olarak yaşayacağız, var olacağız. Biz buna içtenlikle inanıyoruz” dedi. Rum halkının, Megalo İdea düşüncesinin yarattığı tehlikeleri görmesi ve barış için uzattıkları eli değerlendirmesi gerek-tiğini söyledi.

Üstel, KKTC’nin varoluş mücadelesinde her sayfanın bir direniş destanı olduğunu hatırlatarak, 1958’leri, 1963’leri, Erenköy’ü ve Geçitkale – Boğaziçi’ni unutmadıklarını belirtti. Cumhuriye-tin temellerinde şehitlerin kanı ve gazilerin fedakârlıkları olduğunu vurgulayan Üstel, bu tarihî mirasın yeni nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Ancak bu mirasın düşmanlık amacıyla kul-lanılmadığını da vurguladı.

Başbakan Üstel, Güney Kıbrıs’ta durumun farklı olduğunu belirterek, ELAM partisinin yükseli-şinin Türk düşmanlığının boyutunu gösterdiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir partinin bu-lunmadığını ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının barışçıl ve çağdaş bir demokrasi kültürüne sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, Ortodoks Rum Kilisesi’nin kontrolündeki eğitim sisteminde Türk düşmanlığının öğretilmesinin devam ettiğini vurguladı.

