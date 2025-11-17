İzin vermeyiz

Kıbrıs Türkü’nün eşit egemen varoluş hakkını kimsenin alamayacağını belirten Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs Türk halkının, ikinci sınıf statüye düşürülmesine izin verilmeyece-ğini belirtirken “garantör ülke olarak biz de izin vermeyiz. Ya eşitlik içinde var olunur ya da olmaz” dedi.

İki devletli çözüm olarak tanımlanan, yani KKTC'nin bağımsızlığını, her iki tarafın da eşitliğini garanti altına alan ve sorun çıkarmayan yapının iyi yapı olduğunu belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile verimli ve faydalı bir görüşme yaptıklarını söyledi. Fidan “Ben kendisiyle büyük oranda ko-ordineli, verimli ve uyumlu çalışacağımıza da inanıyorum” şeklinde konuştu.

Hakan Fidan, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Fidan, açıklamalarında Kıbrıs konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye ziyaretinde kendisiyle bir araya gel-diklerini kaydeden Fidan, "Dış politika koordinasyonu, söylem birliği, vizyon birliği, eylem birliği konu-larında neler yapılmalı, neler konuşulmalı, ne edilmeli o konuları genel itibariyle konuştuk detaylı bir şekilde. Verimli ve faydalı bir görüşme oldu. Ben kendisiyle koordineli, verimli ve uyumlu çalışacağımıza da inanıyorum büyük oranda." ifadelerini kullandı.

AB'nin bir politika tıkanması içerisinde olduğunu, Rum kesimini "bu sorun yumağıyla birlikte kendi içine" dahil ettiğini belirten Fidan, "Şimdi hal böyleyken, şimdi Avrupa Birliği'nin kendi karar alma me-kanizmalarında ve yönetim mekanizmalarında normal devletler için getirdiği uygulama esaslarını, ka-rar alma esaslarını bu türden bir yapının, Kıbrıs'ın Rum kesimi gibi bir yapının tabii ele geçirmesi, onu suistimal etmesi, yönlendirmesi tabii Avrupa Birliği'nde de kriz oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı. Fidan, AB'nin karar alma mekanizmasını değiştirmeye çalıştığını, belirli konularda oy birliğini değil oy çokluğunu esas alan bir yapıya geçmeye çalıştığını vurgulayarak, AB'nin birçok konuda karar alamadı-ğını, "Türkiye alanının da" bunlardan biri olduğunu söyledi.

"Provokasyonları uzun zamandır görüyoruz"

KKTC içinde ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) zaman zaman ortaya çıkan provokasyonlara ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aslında bulunan bazı kesimle-rin provokasyon yaptığını biz uzun zamandır görüyoruz. Gerçekten standart bir Rum'un çok daha ötesinde Türk düşmanlığı yapan, Türk tarafında olan, kendine Türk diyen insanlar da var." ifadelerine yer verdi.

Fidan, bunların “marjinal, belli çıkar odaklarının ağlarında var olan gruplar” olduğunu belirterek, "Yo-lumuza devam edeceğiz burada. Kıbrıs Türkünün, eşit egemen varoluş hakkını kimse alamaz. Yani adada (Kıbrıs Türk halkının) ikinci sınıf statüye düşürülmesine, kendileri de izin vermez, garantör ülke olarak biz de izin vermeyiz. Ya eşitlik içinde var olunur ya da olmaz. Şu andaki iki devletli çözüm olarak tanımladığımız bizim, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını esas alan yapı, her iki tara-fın da eşitliğini garanti altına alan ve sorun çıkarmayan en iyi yapı." diye konuştu.

Bakan Fidan, Rum-Yunan propagandasından dolayı uluslararası toplumun bunu benimsemesinin, "başka bir çözüme de sıcak bakıyorlarmış imajını, illüzyonunu vermelerinin tarihi bir yanılsama" oldu-ğunu dile getirdi.

Fidan, "Şu anda adanın kuzeyinde Türkler yaşıyor, güneyinde Rumlar yaşıyor ve Türk askerinin varlı-ğından dolayı da 74 yılından itibaren de bir kişi bile burnu kanamadan hayatına devam ediyor. Gerçek-ten bir barış operasyonu diyorduk, bir propaganda için barış operasyonu değil, bunun getirdiği barış ve huzur ortamından en fazla Rumlar istifade ediyorlar aşağıda." ifadelerine yer verdi.