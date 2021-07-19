Ne büyük acı

Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye’nin Ankara ilinde tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Cuma günü yaşamını yitiren 6 aylık SMA Tip 1 hastası Karel bebek dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Yeni Boğaziçi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine Karaoğulları ailesinin ve yakınlarının yanı sıra bölge halkı da katıldı. Babası Yusuf Karaoğulları, cenaze namazının ardından minik Karel’in tabutunu kollarında taşıyarak, mezarlığa götürdü. Anne Şeyda Karaoğulları yakınlarının desteğiyle ayakta kalırken, Karel’in cenazesinde gözyaşları sel olup aktı. Karel bebeğin cenazesi, Yeni Boğaziçi Camisi’nde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip, Yeni Boğaziçi Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Bağışlar Asya bebek için kullanılacak

Bu arada Karel bebek için yardım kampanyalarında toplanan bağışlar, SMA Tip 1 hastası Asya bebeğe umut olacak. Yusuf Karaoğulları önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karel için toplanan yardımları Asya bebeğe vereceklerini söyledi. Yusuf Karaoğulları, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Karel bebeğimizi yaşatamadık. Teşhis konulduğu andan itibaren yanımızda olan başta ailemize, sevdiklerinize sevenlerimize ve bize her türlü destek ve yardımı yapan, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından Karel bebek için etkinlikler düzenleyen herkese tüm halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Karel bebeğimizi yaşatamadık ama Karel bebek için toplanan tüm yardımlar aynı hastalıkla mücadele eden Asya bebeğe aktarılacaktır.”