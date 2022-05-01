1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hedeflerinin sosyal adaletsizliğin tümden ortadan kaldırılması, emekçilerin çok daha hakkaniyetli bir çalışma ortamında çalışma hayatını sürdürmesi olduğunu vurguladı.

Tatar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar, hem işvereni hem de emekçileri ortak akıl ve ortak çıkar ekseninde buluşturarak çok daha sağlıklı bir çalışma hayatı sağlarken, iş güvenliği kavramını her daim ön planda tutarak işçilerin çalışma güvenliğini sağlamanın önemine işaret etti.

Pilli: Çalışanlar en büyük değerimiz

Sağlık Bakanı Ali Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizdeki binlerce çalışanımız bizler için en büyük değerdir. Alın terinin, emeğin ve mücadelenin sembol günü olan 1 Mayıs'ta bu yıl yine özveri ile çalışan yüzlerce sağlık çalışanımız görevleri başlarında olacaklardır.

Başta sağlık çalışanlarının daha refah ve iyi koşullarda hizmet vereceği, tüm üreten, alın teri akıtan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, her zaman daim olmasını diliyorum.“

Oğuz: Üretim canlanmalı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, içinde bulunulan ekonomik krizde emekçilerin büyük özveriyle yürüttüğü çalışmaların, üretimin canlandırılması ve devamı için hayati önem taşıdığını vurguladı.



Çavuşoğlu: Zor günler aşılacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yayımladığı mesajda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün emeğe verilen değerin ve gösterilen saygının ifadesi olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, ülke olarak içerisinden geçtikleri bu zor dönemi ancak emekçiler ile birlikte, üreterek aşabileceklerine dikkat çekti.

Taçoy: Tüm emekçilerin yanındayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da mesajında tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak , “Tüm emekçilerimizin bugününü ve yarınını kucaklayıcı, hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emeğin ve alın terinin temsilcisi başta işçilerimiz olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Sururi’den çağrı

Toplumcu Kurtuluş Partisi –Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Ersen Sururi 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlayamadıkları 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bu yıl yeniden kitlesel olarak kutlayacaklarını belirterek, tüm emekçileri yarın 09.30’da Kuğulu Park’tan başlayacak yürüyüşe çağırdı.

Özçınar: Emeğin bayramı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın, emeğin bayramı olarak tüm dünyada kutlanan, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu anımsattı.

Güngördü: En yüce değer emek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, mesajında “İnsan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın kutlandığı bu günde başta Girne Belediyesi’nde çalışan, işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere dünyadaki ve ülkemizdeki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlarım” dedi.



Memur-Sen: En ağır bedeli emekçiler ödedi

Memur-Sen, 1 Mayıs nedeniyle açıklama yaptı.

“1 Mayıs, İşçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma gününü, olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle, buruk bir şekilde kutluyoruz” denilen açıklamada, “ Baharın habercisi, tabiatın uyanışı nedeniyle, geleceğe yönelik umudumuzu asla yitirmedik. Günde 8 saat çalışma hakkının kazanılma mücadelesi, 1 Mayıs 1889’da ‘’ Dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü’’ olarak kabul edilmiştir. İki yılı aşkın süredir devam eden Pandemi ve 63 gündür süregelen, Rus-Ukrayna Savaşı’nın ekonomik yıkımı, tüm Dünya’yı etkilemeyi sürdürmektedir. Bu süreçte en ağır bedeli emekçiler ödemektedir. Savaşların en büyük bedel ödeyenleri ise sivil halklar ve çocuklar olmaktadır.” Denildi.