İngilizlerin mülkleri iade edilmeli

Riaf DOĞRU

Girne’ye bağlı Lapta köyünün Tınaztepe Mahallesinde, Greatstone LTD şirketinin inşa ettiği evlerin her birine 200 bin Sterlin ödeyerek satın alan 13 İngiliz’in, KKTC’deki kötü hukuk düzenine kurban edilmesi ve mülklerinin ellerinden alınması sert tepkilere yol açtı.

Diyalog’a konuşan eski yargıç ve hukukçular; geçmişte benzeri bir olayın ‘Kulaksız’ sitesinde yaşandığını ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın girişimleriyle İngilizlerin mağduriyetinin önlendiğini anımsatarak “Şimdiki Cumhurbaşkanımız, hükümet, Yüksek Mahkeme bir an önce bu olayı önleyecek adımları atmalıdır” dedi.

Tanesi 200 bin Sterlin’den satılan 13 adet ev için 2 milyon 600 bin Sterlin ödendiğini, buna karşılık Greatstone LTD. ile işadamı Bülent Yüksekbaş arasındaki anlaşmazlık gerekçe gösterilerek açık artırma ile tümünün 400 bin Sterline satılmasının dikkat çekici olduğunu belirten hukuk çevreleri “Gerekirse bu parayı devlet ödemeli ve İngilizlerin mağduriyeti giderilmelidir” diyerek, yetkilileri acilen önlem almaya davet etti.

Emlakçılar Birliği ne yapıyor?

Yaşanan bu olay karşısında Emlakçılar ve Müteahhitler Birliği’nin ne yaptığını soran hukuk çevreleri, Diyalog aracılığıyla şu mesajı verdi:

Yurt dışındaki fuarlara katılarak KKTC’deki mülklerin satışı için çaba harcayan bu örgütlerimiz, diğer yandan yabancılara yapılan haksızlıklar karşısında sessiz ve tepkisiz kalması dikkat çekicidir. Mülk satmak için yurt dışına gitmesinler, çünkü bundan sonra çok ciddi tepkilerle karşılaşacaklar. Adaletsizliğin giderilmesi için İngilizlerin yanında yer almaya ve seslerini yükseltmeye baksınlar. Gerekirse bu mülklerin parasını onlar ödesin ve mağduriyetleri gidersinler. Bunun yapılmaması halinde Emlakçılar ve Müteahhitler bundan sonra müşteri bulamaz duruma gelecekler.”