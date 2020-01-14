Üzüntü verici

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 8’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa’da Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, diğer askeri erkan, bazı bakanlar ve milletvekilleri ile kurum kuruluş temsilcileri de katıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ailesi de törende hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, bayraklar önce göndere çekildi ardından yarıya indirildi. TMT Anıtı’na çelenklerin sunulması sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Anıt Özel Defterini imzalayarak, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Törende sirenler de çalındı.

AKM'de de tören düzenlendi

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş 8. ölüm yıldönümü nedeniyle Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28.Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, bakanlar, milletvekilleri, devlet yetkilileri ve Denktaş’ın sevenleriyle ailesi katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, TMK okul korosu tarafından marşlar okundu. Denktaş’ın kızı Ender Vangöl ve TMK Tarih Öğretmeni Sevinç Baki’nin konuşmasıyla devam eden tören, belgesel gösterimi ve oratoryoyla sona erdi.

Vangöl: İdeallerinden ödün vermedi

Ender Vangöl, Denktaş ailesi adına konuşmaktan onur duyduğunu belirterek, babasını anlamak için yaşamak gerektiğini belirtti.

Rauf Denktaş’ın insana, hayvana ve çocuğa olan sevgisiyle, inançları ve hedefleriyle, vatan aşkıyla bütünleşen kişiliği, girdiği her ortama yaydığı samimi enerjisiyle herkesin babası olduğunu vurgulayan Vangöl, Denktaş’ın, öncü, yön veren ve dirayetli kişiliğiyle Kıbrıs Türk halkıyla ilgili ideallerinden asla ödün vermediğini vurguladı.

Vangöl, babasının 2000 yılında görev süresi dolmadan gururuyla makamını bıraktığını hatırlatarak, mücadelesini bir nefer gibi ikazlarda bulunarak sürdüren babasının Annan planı döneminde hasta yatağında “eğer Kıbrıs Türk halkı yok olacaksa şu an canımı al bana, bunu gösterme” şeklinde dua ettiğini aktardı.

Oğlunun yanına defnedilmeyi istemişti

Vangöl, babasının kardeşinin yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş olmasına rağmen devlet söz konusu olunca, babasının şu anki yerine, Cumhuriyet Parkı’ndaki anıt mezara defnedilmesine müsaade ederek devlete emanet ettiklerini anlattı.

“8 yıl önce teslim ettiğimiz babamızın anıtına bugün devlet yetkilileriyle gidip duasını edip huzurunda saygı duruşunda bulunamadık” diyen Vangöl, bunun herkes için üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Vangöl, bugüne kadar anıt için verilen emek için teşekkür ederek, gelecek yıl Anıt’ın tamamlanmış olmasını temenni etti.

Denktaş’ın söylemlerinden alıntılar yapan Vangöl, babasının son gecesini aktardı.

Rauf Raif Denktaş için dua edildi

Öte yandan Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle dün öğle namazından önce merkezi camilerde Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, merhum Cumhurbaşkanı’na Allah’tan rahmet diledi.

Kimler mesaj yayınladı?

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel,

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Başkanı Esen Ömürlü, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, Kıbrıs Türk Kültür Derneği,

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkan Vekili ve Kamu İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkanı Akın Manga, Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan birer mesaj yayınladı.