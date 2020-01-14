Panik yaşandı

Onur ULAĞ

Girne’ye bağlı Bokğazköy’de dün sabaha karşı Erdoğan Hançerci’ye ait evde yangın çıktı. Evin salonunda çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının internet modeminin bağlı bulunduğu elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; dün sabah saat 04.00 sıralarında Oray 10 sitesinde Erdoğan Hançerci’ye ait dairede yangın çıktı. Salonda çıkan yangın paniğe neden olurken, ev halkı dışarıya çıkıp itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kısa sürede yangın mahalline giden ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, evin oturma odası ve içerisinde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının internet modeminin bağlı bulunduğu elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.