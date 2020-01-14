Yeterli değil 

Girne’ye bağlı Lapta köyünün Tınaztepe Mahallesi’nde, Greatstone LTD şirketinin inşa ettiği evlerden satın alan İngilizlerin mülklerinden atılması Meclis Genel Kurulu’nda gündeme geldi. Başbakan Ersin Tatar konuya ilişkin yaptığı konuşmada bu gibi olayların daha önce de yaşandığını belirterek, yeniden olmaması için bir şey yapılması gerektiğini söyledi.

Tatar’ın konu üzerinde durması memnuniyet yaratmakla birlikte, verdiği mesajın yeterli olmadığı, bu konuda ‘çözüm üretilmesi’ gerektiği belirtildi.

Tatar ne dedi?

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da bu konuda mücadele verdiğini anımsatan Tatar şunları söyledi:

“İngiliz parasını ödüyor malını alıyor ve 5 yıl sonra banka evini elinden alıyor, herkes para ödeyip almış ama, bu yaşanıyor. Bunu konuşmamız gerekiyor, 5 yıl sonra bir kağıt geliyor İngiliz’e ve kapı dışarı oluyorlar. Merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı hiç unutmam; bir gün böyle bir olayda, bu tarz satışta engel olmaya çalışmıştı ve bunun büyük bir adaletsizlik olduğunu söylemişti. Düşünün; müteahhit parasını alıyor, banka işler çeviriyor ve İngilizler ortada kalıyor. Manşetlerde gördüm, İngilizler sokaklara döküldü, bu sadece İngilizlere değil aynı iş vatandaşlarımızın da başına gelebiliyor. Bir şey yapmamız lazım, çünkü bunlar yeniden olabilir.”

Yasal düzenleme yapılmalı

Başbakan Tatar yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Yasal düzenlemeyle Merkez Bankası’na da sorulması lazım eğer ipotek varsa... Alıcıların kendilerini korumaları gerek, bilinçlendirmemiz ve önlem almamız şarttır. Bunu daha öncede tartıştık, şu an da bakıyorum aynı şey devam ediyor. Bunu önlemek basit; malı alacak olan kimse bunu ülkemizde araştırması gerek ki İngilizler ve alıcılar kendini korumaya alabilsin. İngilizlerin feryadını gördüğümde içim acıdı, yarın aleyhimize kullanılacak bu durum peki neden? Birkaç sorumsuz yüzünden… Kısacası bunun önüne geçip bir yasal düzenleme yapmamız şarttır…”

13 İngiliz nasıl evlerinden oldu?

İddialara göre; Bülent Yüksekbaş, kendisine ait Lapta’da Tınaztepe’deki arazinin 13/19’unu ev yapılıp satılması karşılığında kendisine 6 villa verilmesi şartı ile Greatstone LTD şirketine verdi.

İlgili şirket, söz konusu arazinin üzerine 19 müstakil villa yaptı. Bunlardan 13’ünü İngilizlere, 6 tanesini de Bülent Yüksekbaş’a verdi.

Bülent Yüksekbaş, kendisine verilen evlerde eksiklik olduğunu öne sürdü ve bu nedenle Greatstone şirketi ile anlaşmazlığa düştü.

Bu arada sözleşme ile ev satın alan İngilizler, villalarına yerleşti, sadece iş tapu almaya kaldı.

Ancak Yüksekbaş ile şirket arasındaki anlaşmazlık onları evsiz bıraktı.

Yüksekbaş, evlerin yapıldığı araziyi ipotek ettirince önceki gün 13 müstakil villa açık artırmaya çıkarıldı.

Yapılan açık artırmada 13 müstakil villa 400 bin Sterlin karşılığında Bülent Yüksekbaş tarafından satın alındı.

Parasını tastamam ödeyip, evlerine yerleşen 13 İngiliz aile de böylelikle mağdur oldu.

Eylem yaparak seslerini duyurdular

Pankartlı eylem düzenleyen mağdur İngilizler, isyan etti. Sözleşmedeki tüm şartlarını yerine getirdiklerini, evlerin parasını ödediklerini ancak yıllardır koçan beklediklerini ifade eden İngilizler, “Tapu beklerken evlerimizden olduk. Şimdiye kadar birçok İngiliz mağdur oldu. Biz de onlardan olduk. Birikimlerimizi buraya gelip eve yatırdık, şimdi evsiz kaldı. Bizim sorunumuzu kim çözecek” dedi.