‘Noel’ fareleri

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Barfly isimli eğlence mekanının kapısını kırıp içeri giren İbrahim Uçar ve Emir Furkan Yetkiner, 8 bin 753 TL değerinde 65 şişe içki çaldı.

Zanlılar olaydan 9 gün sonra tespit edilerek yakalandı. Bir kişinin daha arandığı belirtilirken, Noel arifesinde hırsızlık yapan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar İbrahim Uçar, Emir Furkan Yetkiner ve şu anda aranan bir şahsın 1- 4 Aralık 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Surlariçi’nde faaliyet gösteren Barfly isimli işyerinin kapısını kırıp içeriye girdiklerini, toplam değerleri 8 bin 753 TL olan 12 şişe Red Label marka viski, 11 şişe Black Label viski, 6 şişe Hendrick marka cin, 1 şişe Baileys, 5 şişe Label viski, 1 şişe Bells viski, 8 şişe White Horse viski, 6 şişe Tekirdağ Gold rakı, 2 şişe Tekirdağ Yeşil rakı, 4 şişe Yeni Rakı yeni seri, 2 şişe Blue Label viski, 1 adet 15 yıllık Jack Daniels marka viski, 6 paket sigara çaldıklarını söyledi.

Zanlıların 13 Aralık 2019 tarihinde tespit edildiğini kaydeden polis, bir kişinin daha arandığını ifade etti. Polis, zanlıların ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

