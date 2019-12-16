Korhan Saygıner, Letafet Lounge Bar’da Nostalji dolu bir gece yaşattı

Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da gelenek yine bozulmadı ve Korhan Saygıner, eşsiz repertuvarı, bitmek bilmeyen enerjisiyle unutulmaz bir Cuma gecesine daha imza attı.

90’lı yılların en gözde parçalarına repertuvarında yer veren Saygıner, nostalji dolu bir gece yaşattı. Türkiye’de usta sanatçılardan, Fatih Erkoç, Zeynep Casalini, Sezen Aksu ve Kayahan gibi isimlerin en gözde parçalarını seslendiren Saygıner, dinleyenlerine müzik ziyafeti sundu.

Şık görünümü ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Korhan Saygıner, kendi enerjisini sevenlerine de geçirmeyi başardı.

Başarılı sanatçının seslendirdiği parçalara hep bir ağızdan ve ayakta dans ederek eşlik eden misafirler yine bir Letafet Lounge gecesinde eğlenceyi zirvede yaşadı.

Soğuk kış gecelerinde dinleyenlerini güzel parçalarıyla ısıtan Korhan Saygıner, her Cuma akşamı olduğu gibi bu Cuma yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2019, 11:26