Rüya gibi bir yılbaşı geçirecek

Demtur Travel ve Demtur Rent A Car Instagram hesaplarını takip ederek, ilgili görsele iki farklı arkadaşını etiketleyenler arasında yapılan Merit Crystal Cove Otel tatili çekilişinin talihlisi Meral Yılmaz oldu. Çekilişe Antalya’dan katılım sağlayan Yılmaz’a, yeni yıl çekilişi kazandığı bilgisi Demtur Travel yetkilileri tarafından iletildi.

Demtur Travel’da, 12 Aralık 2019 tarihinde tasdik memuru ve avukat huzurunda yapılan ve kayıt altına alınan çekilişe yaklaşık 30 bin katılım oldu. Instagram kullanıcı adına göre kayıtlar yapılarak, numaralandırma sonucu kura çekilişi gerçekleştirildi.

Yılmaz: Kendimi ilk defa şanslı hissediyorum

30 Aralık 2019 – 1 Ocak 2020 tarihlerinde Demtur Travel ile Merit Crystal Cove Otel’de konaklama ve Yılbaşı akşamı Koray Avcı konserine katılım sağlayarak unutulmayacak bir Yeni Yıl tatili yaşayacak olan çekiliş talihlisi Meral Yılmaz, “Bu muhteşem yeni yıl hediyesini kazandığımı ilk duyduğumda şaşırdım. Çünkü hayatım boyunca hiç şanslı biri olmadım, ilk defa çekiliş ile bir şey kazanıyorum ve bu hayallerimin de ötesinde. Kendimi ilk defa şanslı hissediyorum. Çekilişi ilk gördüğümde katıldım ama açıkçası kazanabileceğimi aklımın ucundan geçirmiyordum. Eşime de bana da çok büyük sürpriz oldu. Kuzey Kıbrıs’a daha önce hiç gelmedik. Sizin vesileniz ile ilk defa geleceğiz ve hiç unutmayacağımız bir yılbaşı yaşayacağız. Demtur Travel’a çok teşekkür ederiz” dedi.