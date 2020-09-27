Nurhan’ın başı dertte

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da, üzerinde 1898 yılı damgası bulunan antik kartal heykelini, değerini öğrenmesi için Nurhan Erim Yanık’a veren Hüseyin Cem Paşaoğulları, konu heykeli geri alamayınca, Lapta Polis Karakolu’na giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Nurhan Erim Yanık, “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Haluk Ceylan, huzurda bulunan zanlı Nurhan Erim Yanık’ın “Emanetçi tarafından sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Ceylan, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lapta'da sakin Hüseyin Cem Paşaoğulları’nın kendisine ait olan eskiden kalma üzerinde 1898 yılı damgası bulunan ve bronzdan mamul kartal heykelini değerini öğrenmesi için Lapta'da sakin zanlı Nurhan Erim Yanık’a eşi aracılığı ile verdiğini ancak adı edilenin söz konusu tarihten itibaren heykeli geri getirmemesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu söyledi. Ceylan, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini, vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ifade ederek soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Zanlı: Satışı suç olabilir diye kabul etmedim

Mahkemede söz alan zanlı, konu bronz heykeli gördüğünü ve satışının suç olabileceğini düşündüğünden almadığını iddia etti. Huzurundaki şahadet ve zanlının beyanlarını değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.