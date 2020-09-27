Pilli, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.
Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
26 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Dün yapılan test sayısı: 965
Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3
Yerel vakalar -1
İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı-32
Yapılan toplam test sayısı- 164.038
Toplam vaka sayısı- 741
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 577
Tedavisi devam eden vaka sayısı- 160
Pandemi merkezindeki hasta sayısı- 26
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 134
Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- yok