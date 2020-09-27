Pilli, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı

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32 kişi taburcu edildi

Pilli, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.
Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

26 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Dün yapılan test sayısı: 965

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar -1

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı-32

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Dün kaybedilen vaka sayısı- yok

Yapılan toplam test sayısı- 164.038

Toplam vaka sayısı- 741

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 577

Tedavisi devam eden vaka sayısı- 160

Pandemi merkezindeki hasta sayısı- 26

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 134

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- yok 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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