Pilli, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

26 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün yapılan test sayısı: 965

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar -1

İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı-32

Dün kaybedilen vaka sayısı- yok

Yapılan toplam test sayısı- 164.038

Toplam vaka sayısı- 741

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı – 577

Tedavisi devam eden vaka sayısı- 160

Pandemi merkezindeki hasta sayısı- 26

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı- 134

Toplam kaybedilen hasta sayısı- 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı- yok