İlk kez 5 deniz kaplumbağası birlikte mavi özgürlüğe kavuştu

Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde bir süredir tedavi altında olan ikisi Caretta Caretta, üçü Chelonia Mydas türü beş deniz kaplumbağası aynı gün mavi özgürlüğe kavuştu. Merkez’de ilk kez beş deniz kaplumbağasını birlikte denize uğurlamanın heyecanı ve gururu yaşandı. Boğulma, enfeksiyon, dalamama gibi ciddi sorunlar ile merkeze ulaştırılmalarının ardından yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon sonucunda sağlıklarına kavuşturulan Aleyna, Demir, Yadigar, Obur ve Özgür isimli deniz kaplumbağaları, Merit Cyprus Gardens Otel kumsalından denize gönderildi. Pandemi süreci içerisinde olunan ve fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gereken bu dönemde kaplumbağaların özgürlüklerine gönderilmesine sadece merkez yetkilileri eşlik edebildi. İyileştirilerek denize uğurlanan beş deniz kaplumbağası ile birlikte Merkez’de bugüne kadar tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağası sayısı 25’e yükseldi.

Tedavi ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının sağlıklarına kavuşmaları için pandemi sürecinde de büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam eden Merkez, deniz kaplumbağaları hakkında toplum bilincini artırmayı hedeflerken yaşanabilir bir doğa için çalışmalar da sürdürüyor. Ayrıca doğa ve hayvan sever kitleleri bir araya getirebilmek için çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor.

Tibuk: Mutluluğumuz katlanarak artıyorProjenin mimarı olan Net Holding Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk,“Tüm canlıların yaşam alanı olan doğa için başlattığımız Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi projemiz sayesinde her geçen gün daha fazla yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağasına ulaşıyoruz. Sağlığına kavuşan ve denize gönderilen her birey ile mutluluğumuz katlanarak artıyor. Onların yaşamlarına bir nebze de olsa dokunabilmenin manevi doygunluğu içerisindeyiz. Daha nicelerinin hayatta kalabilmesine destek olabilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Sargın Kara: 5 ergin birey, 5 bin yavru deniz kaplumbağası

Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, tedavisi tamamlanan 5 deniz kaplumbağasının aynı anda ilk kez denize gönderildiğini vurgulayarak bunun önemini şu sözlerle ifade etti: “Yumurtadan çıkan bin yavru deniz kaplumbağasından ancak 1 tanesinin hayatta kalabildiğini biliyoruz. Bu doğrultuda bugün tedavisi tamamlanıp denize gönderilen 5 ergin birey, 5 bin yavru deniz kaplumbağasını denize ulaştırabilmek ile eşdeğerdir. Bu sebeple nesli tehlikede olan bu canlıların iyileşebilmeleri ve yaban hayatında tek başlarına mücadele edebilecek duruma gelebilmeleri çok kıymetlidir.”

Merkezde ilk kez gerçekleşen bu özel günde, pandemi sebebiyle herhangi bir etkinlik düzenleyemedikleri ve balıkçı dostları başta olmak üzere Merkeze gönülden destek veren doğaseverlerle bir arada olamadıkları için üzüntü duyduklarını belirten Sargın Kara “Deniz kaplumbağalarını yaralı ve bakıma muhtaç halde bulup bizlere en kısa sürede ulaştıran Spot çalışanlarına, değerli balıkçılarımız Barbaros Öz, Ercan Kızıl, Güner Aydener, Salih Avcıerler ve Mehmet Kayıkçı’ya duyarlılıklarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz” dedi.