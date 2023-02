‘Ödeyemiyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Geride bıraktığımız Ocak ayında birçok kez saatlerce elektrik kesintisine maruz kalan vatandaşlar, bu ay başı itibariyle gelen yüksek faturalar karşısında şoka girdi. Ocak’ta düngüz hizmet alamayan vatandaşlar, Şubat ayına yansıyan faturaların kabarık olmasını yadırgadı. Gizli zam yapıldığına dair şüpheler doğarken, Elektrik Kurumu, fiyat artışının olmadığını açıkladı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “sürekli elektrikler kesiliyor, düzgün hizmet alamıyoruz, madem zam yok ocak faturaları neden bu kadar yüksek geldi:? “ diye sordu. Aydan aya faturaların yükseldiğini ifade eden vatandaşlar, bütçelerinin sarsıldığını söyledi.

Ne dediler…?

Şaban Güraslan

“Elektrik tüketimimizde bir değişiklik olmasa da fatura geçen aya göre daha fazla geldi. Elektrik Kurumundan yapılan ‘zam yok’ açıklaması pek inandırıcı değildir. Evde odun sobası ile ısınıyoruz çünkü asgari ücretle geçiniyoruz ve 3 çocuk okuttuğum için gücüm elektrik veya tüp gaz ile ısınmaya yetmiyor. Bu ülkede artık hayat şartları çok zorlaştı. Elektrik ucuz olsa klima veya elektrikli sobaları kullanarak ısınmayı tercih ederdim. Günümüzde öyle bir yerdeyiz ki ya yemeğimizden kısıp elektrikle ısınacağız ya da elektrikle ısınmayı bir kenara bırakıp evimize yiyecek alacağız.”

Erol Süren

“Elektrik faturası bu ay 450 civarında geldi. Daha önce 200 lira gelen fatura bu ay iki katı geldi. Gelen de giden de milletin cebindekini almayı çok iyi beceriyor. Bu gidişle kaçıp minarenin olmadığı bir yere yerleşeceğim. Elektrik tüketimimizde bir değişiklik olmasa da faturalar her seferinde farklı geliyor. Elektrik Kurumundan ‘zam yok’ açıklaması yapılsa da hiç inandırıcı gelmiyor. Evde ısınmak için tüp gaz kullanıyorum ancak elektrik ucuz olsa biz de elektrikli ısıtıcılarla ısınmak isterdim. Beklentimiz ülkeyi yönetenlerin artık halk için çalışmalarıdır. Bu güne kadar hiç bir şey değişmedi bundan sonra da değişeceğini sanmıyorum.”

Uğur Atlas

“Geçtiğimiz ay bin 480 lira elektrik faturası gelmişti bu ay ne kadar olduğuna henüz bakmadım ancak daha fazla gelmiştir diye düşünüyorum. Bel fıtığım var diye tüp gaz taşıyamadığımdan dolayı elektrikle ısınıyorum. Birçok insan elektrik faturalarının ikiye katlandığını söylerken kurum da faturalara zam yapılmadığını açıklıyor. Kurumun açıklaması pek de inandırıcı değildir. Elektrik ucuz olsa klima veya elektrikli sobaları kullanmayı daha çok tercih ederim hem sağlık hem de çevre kirliliği açısından elektrikle ısınma daha iyi olur. Bu memleketin ihtiyacı olan daha ucuza elektrik üretmektir ki bu da ülke şartlarında yapılabilecek bir çalışmadır. Bu çalışmanın yapılarak halka ucuz elektrik sağlanmalıdır.”

Yaşar Çıldır

“Bu ay elektrik faturam geçtiğimiz aya göre daha fazla geldi. Mevcut düzende egemen güçler işçi ve emekçilere ağır faturalar yıkıyor. Yaşamın her alanında geçmişten günümüzde emekçinin sırtına büyük yükler yükleniyor ve vatandaş mağdur oluyor. Ben evde elektrikli soba veya klima kullanarak ısınıyorum. Faturalar yükselmeye devam etse de ısınmak zorunlu bir ihtiyaç olduğundan kullanmaya devam edeceğiz.”

Sevgen Kali

“Bu ay elektrik faturası normalin iki katı geldi. Evimde bin lira gelen elektrik faturası 3 binin üzerindedir. Evimizde tüp gazlı soba da klima da kullanıyorum. Elektrik ucuz olsa daha fazla elektrikli sobalarla ısınmayı tercih ederdim. Bunca yıldır elektrikle ilgili ciddi bir adım atmayan hükümetten ne bekleyebilirim ki?”

Hasan Hacıhasanoğlu

“Bu ay elektrik faturası geçen aya göre daha fazla geldi. Tüketim aynı olsa da faturalar yüksek geldi. Kış aylarında bahçemizdeki ağaçlarda yaptığımız budamalardan çıkan odunları kullanarak ısınıyoruz. Elektrik ucuz olsa elbette ki elektrikle ısınmayı düşünürdük ancak elektrikle ısınacak olsak altından kalkamayız. Evimize klima taktırdık ancak açamıyoruz, öylece duruyor. Yetkililerden beklentimiz elektrik fiyatlarının biraz aşağıya düşürülmesidir.”

Ahmet Şanverdi

“Bu ay bin lira elektrik faturası geldi. Geçen ay 800, bir önceki ay ise 500 lira gelmişti. Her ay katlanarak faturalar gelmeye devam ediyor. Birçok arkadaşım inanılmaz yüksek faturalarla karşılaştıklarını ifade ediyor. Elektrik Kurumu zam yapılmadığını açıklıyor ancak gelen faturalara bakıldığında bu açıklama inandırıcı değildir. Elektrik tüketimimiz aynı ancak her ay farklı faturalarla karşılaşıyoruz. Apartmanda yaşadığım için mecburen elektrikle ısınmak zorunda kalıyoruz ve çok zorluk yaşıyoruz. Elektrik daha ucuz olsa daha çok elektrikli ısıtıcılarla ısınmayı tercih ederdim. Teknoloji çağında yapıyoruz ve her şey elektrikle çalışıyor ancak çok pahalı kullanmak durumunda kaldığımız elektrik fiyatları bizleri zora sokuyor. Yetkililer bu gibi sorunlara acilen çözümler üretmeli ve insanların daha konforlu bir şekilde yaşamalarını sağlamalıdır.”

Naci İlgililer

“Bu ay elektrik faturamız bin 50 lira geldi ve geçtiğimiz aya göre bu ay daha fazla elektrik faturası geldi. Evde ne klima ne soba yakıyoruz yine de yüksek fatura geliyor. Evde ısınmak için sıcak su torbası ve battaniye kullanıyoruz. Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre elektriğe zam yapılmadığı söyleniyor ancak gelen faturalarımıza baktığımızda yapılan açıklama hiç de inandırıcı değildir. Yetkililerden beklentimiz elektriğe artık kalıcı bir çözüm getirsinler. Adamız yılın büyük çoğunluğunda güneşlidir ve farklı elektrik üretimleri uygulanıp halka ucuz elektrik sağlamalarıdır.”

Mehmet Ali Saymaz

“Hiç haberimiz olmadan aniden elektrikler kesiliyor ve bir saati aşkın bir süre elektriksiz kalıyoruz. Elektrikler kesiliyor ve elektrikli fırında yemek yaparken yemek pişmeden kalıyor, çocuklar ders çalışırken elektrikler gidiyor ve bu durum hiç de kabul edilir bir durum değildir. Türkiye’den su geldiği gibi elektrik de gelirse halk bu ıstıraptan kurtulacak. Beni kayınvalidem elektrikli cihazlarla evinde tedavi görüyor ve elektrikler kesildiği zaman sıkıntı yaşıyoruz. Kesintilere maruz kalmamıza rağmen yüksek faturalar ödüyoruz.

Turhan Teksoy

“Elektrik kesintileri yaşıyoruz. Bence bu elektrik kesintileri siyasi bir düzendir. Gerek yakıtın gelmemesi gerekse santrale yapılmayan yatırım nedeniyle arızaların yaşanması sonucu ülke karanlığa gömülüyor. Elektrikler kesildiğinde bir fener veya gaz yağı lambasını yakıyoruz ve elektriğin gelmesini bekliyoruz. Elektrikler kesildiğinde kullanabilelim diye gazlı fırın almıştık ve elektrik kesildiğinde yemeğimizi orada yapıyoruz. Ülkede yol, ilaç, elektrik ve daha birçok sorun yaşanıyor ve vatandaş olarak yetkililerden beklentimiz bu sorunların en kısa sürede düzeltilmesidir.”

Hasan Sadıklar

“Elektrikler sık sık kesiliyor. Son 50 yıldır bir elektriğe çözüm üretemiyorlar. Ülkede her yerde sorunlar yaşıyoruz. Sorunlar çözülmüyor ancak yüksek faturalar geliyor. Hizmet kötü ancak beledi yüksek.”

Mehmet Arslan

“ Elektrikle ısınıyoruz ve elektrikler kesildiğinde soğukta kalıyoruz. Tam yemeğe oturacağımız zaman elektrikler gidiyor ve saatlerce elektriksiz kalıyoruz. Elektrikler kesildiği zaman hayat duruyor. Bu noktada hükümete çok görev düşünüyor ancak yapacakları umudum hiç yoktur.”

Hüseyin Akyön

“Sıklıkla elektrik kesintileri yaşıyoruz. Şimdiye kadar bu ülke bu yaşanan sorunu çoktan çözmüş olmalıydı. Her zaman geçici önlem alındığı için bugün sorunlarla boğuşuyoruz. Bu iş Türkiye’den elektrik gelirse çözülecek gibi görünüyor. Ben faturalarımı düzenli ödesem de düzgün bir hizmet alamıyorum. Bu noktada yetkililere çok iş düşüyor ancak umudumuz tükenmiştir.”

Mustafa Çağakanlı

“Faturalarımı hiç aksatmadan günü gününe ödesem de Elektrik Kurumundan aldığım hizmetten hiç memnun değilim. Elektrikler geldiği zaman fener yakıp oturuyoruz ve elektriklerin gelmesini bekliyoruz. Kesinlikle bu zamanda bu şeklide bir sorunu asla kabul etmemiz mümkün değil. Dünya ilerlerken biz ülke olarak hep geri gidiyoruz. Ülkeyi idare edenlerin bir elleri yağda bir elleri balda olduğu için halkın ne yaşadığı umurlarında değil.”

Hasan Oykun

“Elektrikler sık sık kesiliyor be yüksek faturalar ödüyoruz. Sanırım ülkeyi yönetenler bunun planlamasını iyi yapamıyorlar. Artık elektrik kesintileri bize normal bir durummuş gibi geliyor bize. Yetkililerden bu noktada beklentimiz sadece elektrik konusunda değil ülkedeki her sonun için çözüm üretmesi gerekiyor.”