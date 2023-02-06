UBP’den tepki yok

Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ yerine ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ifadesini kullanmasına ilk destek YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dan geldi. Arıklı “YDP kurulduğu günden itibaren KKTC isminin değişmesi konusunu gündemine almıştı” dedi.

İktidarın büyük ortağı UBP ile DP’den bu konuda herhangi bir açıklama gelmezken, ana muhalefet CTP lideri Tufan Erhürman sosyal medya paylaşımında, bu tercihin bundan sonra çok konuşulacağını belirtti. Erhürman şöyle dedi:

“Sn. Fuat Oktay'ın yaptığı bir konuşmada, "aslında kuzey demek de istemiyoruz artık" diyerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" yerine "Kıbrıs Türk Devleti" demeyi tercih etmesi son derece ilginç!

Bilindiği gibi "Kıbrıs Türk Devleti" Annan Planı'ndaki federasyonun, yetkilerini egemence kullanan iki eşit kurucu devletinden birinin adı. Dahası, Annan Planı referandumlarından sonra KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Annan Planı'ndaki isimle, "Kıbrıs Türk Devleti" olarak temsil edilmeye başlanmıştır.

Bu tercih bundan sonra da çok konuşulacağa benziyor!”

Özersay ne dedi?

HP Genel başkanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından çok kısa bir açıklama yaparak şöyle dedi:

“Bir devletin bağımsızlığı, kendi kararlarını kendisinin verebiliyor olması, meşru bir hükümete sahip olması, hükümetinin halk iradesine dayanıyor olması, kurumlarının by-pass edilmiyor olması yani itibarı, o devletin ADININ ne olacağından çok daha önemlidir.”

Arıklı’nın açıklaması

Erhan Arıklı’nın devletin adının değişmesini istemesinin altında yatan gerekçeleri şu şekilde sıraladı:

1) ‘Kıbrıs Türk Devleti’ ismi Annan Planı’nda BM’nin bize verdiği bir isimdi. Biz bu ismi kullanarak vakti zamanında İKÖ’ye üye olmuştuk. Yine bu ismi kullanarak ve Annan Planı döneminde bize verilen sözleri de hatırlatarak Kıbrıs Türk Devleti’ni dünyaya daha kolay tanıtabileceğimize inanıyoruz.

2)’Kuzey’ kelimesi, ülkeler için kullanıldığında bölünmüşlüğü çağrıştırıyor. Sanki aynı milletin yaşadığı ülke, siyasi nedenlerle bölünmüş ve iki ayrı ülke haline gelmiş gibi düşünülüyor. Doğu-Batı Almanya, Kuzey-Güney Yemen, Kuzey-Güney Kore vs. Oysa Kıbrıs’ta bölünmüş bir millet ve bölünmüş bir devlet yok. Dili, dini, ırkı, kültürü birbirinden farklı iki ayrı halk var. Araya kan girmiş iki ayrı halk. Bu haklardan biri self determinasyon hakkını da kullanarak 1983 te kendi devletini kurmuş bulunuyor. Kuzey-Güney Kıbrıs isimleri tıpkı Kuzey-Güney Kore gibi bölünmüşlüğü çağrıştırıyor. Madem ki iki ayrı Devlet tezinde ısrarlıyız, ‘Kuzey’ kelimesini siyasi olarak kullanmak bize göre doğru değildir.

3)KKTC adını değiştirmek için Anayasa değişikliği gündeme gelecektir. Bize göre bu bir fırsattır. Anayasa’yı değiştirmeye karar verirsek, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ön gördüğü Başkanlık sistemine de kolaylıkla geçebiliriz. Başkanlık sistemi ile ülkemizde de Güney Kıbrıs’taki gibi istikrarlı iktidarlar dönemini başlatabiliriz.

4)KKTC ismi, KKTC ve Türkiye düşmanları tarafından bilinçli bir şekilde "Ka-Ka Te-Ce" diye yazılmaktadır. Bu hainler, devletimizin ismini bu şekilde yazarak hem Türkiye'ye hem de KKTC ye hakaret etmektedirler. İsim değişikliği ile bu küfürbazların da Devletimize hakaret etmelerinin önüne geçmiş oluruz.”