Oktay: "284 can kaybı, 2323 yaralı var, 1710 bina yıkıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulundu. (1)

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Türkiye'deki deprem, çevre ülkelerde de etkili oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'ta da hissedildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023, 10:42