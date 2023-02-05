Kar yağışı sürüyor

Ömer KADİROĞLU

Okulların tatile girmesi sonrasında tatil için yurt dışındaki kayak merkezlerine gidemeyen Kıbrıslı Türkler dün Trodos’a akın etti. Yüzlerce kişinin geçiş yaptığı Lefkoşa’nın Metehan kapısında dün aşırı yoğunluk yaşandı.

Ziyaretçilerin önemli bir kısmı araçlarını sınır kapısına bırakarak, tur düzenleyen otobüslerle Trodos’a giderek hem kar sevincini yaşadı, hem de alış-veriş yaptı.

Bölgedeki Rum lokantaları Kıbrıslı Türk müşterilerle dolup taşarken, yerli üretim sucuk, ceviz, zivaniya ve şarap satan Rum esnaf satış rekoru kırdı.

Bugün için dikkat!

Meteoroloji yetkilileri Trodos’ta bugün ve yarın kar yağışının devam edeceği belirtirken, sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılar yapılıyor.

Bir başka uyarı da seçimlerle ilgili. Güneyde bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle taşkınlık yaşanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalı.

Bilindiği gibi faşist ELAM örgütünün elamanları silahlı eğitimlerini Trodos’ta yapıyor.

Trodos’ta hava sıcaklığı

Rum meteoroloji Dairesi’ne göre Trodos’ta bugün hava sıcaklığı gündüz 2, gece ise eksi 3 derece olacak. Kar yağışı akşam saatlerinde artacak. Yarın ise hava sıcaklığı gündüz 0, gece eksi 5 derece olacak. Yetkililer yarın kar yağışının daha da yoğun olacağını belirtiyor.